居家上班如何兼育兒？過來人曝：孩子活著＋不斷重刷冰雪奇緣

▲不少父母擔心防疫期間,要給孩子什麼樣的日程表。(圖/視覺中國CFP)

實習記者高琳景/綜合報導

新冠疫情持續延燒,有不少父母面臨在家遠距工作時,還要照顧孩子。在這「混亂」時期,國外有一名媽媽就分享她在防疫段期間內,如何有效安排孩子每天的日常,引起不少爸媽的共鳴。

根據《今日美國》報導,美國作家史派克斯(Amber Sparks)是一名4歲女童的母親,她、丈夫和女兒居住在同一間小公寓裡。因為疫情的關係,她和先生都只能在家工作,女兒的學校也宣布停課,所以女兒每日行程,就是不停重播《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》。

▲史派克絲讓女兒不斷重刷《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》。(圖/迪士尼提供)

史派克斯表示,我看了許多父母都會分享精心設計過、用顏色來編碼的時間表,但也許我是X世代的懶散者,對此感到非常壓力。認為「在這疫情嚴峻時期,我們只求孩子能活著,之後再規劃豐富的活動,應該是可以的吧?」

史派克斯近一步提到,在執行時間表的第一天,女兒就已經厭煩了《冰雪奇緣》,只想看《瑪莎和熊》的2小時卡通馬拉松。對於那些用顏色來編碼的時間表,史派克斯認為「那只會嚇壞大多數的父母。」

不少父母看完史派克斯的分享後,直呼「這和我的日程表超級相似!」、「到目前為止,這是我看過最真實的一個日程表」、「哇!這幾乎是我在做的事」、「這張表給了我希望,我以為只有我才這麼做」。

Hi, I know a lot of parents are wondering how they’re going to work from home and educate their kids at home so I though I would share my schedule for the next few days hope it helps pic.twitter.com/ii6OWLFG54