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居家上班如何兼育兒？過來人曝：孩子活著＋不斷重刷冰雪奇緣

▲▼教兒子作業！媽氣炸：怎麼教都不會…下秒命危了。（圖／CFP）

▲不少父母擔心防疫期間，要給孩子什麼樣的日程表。（圖／視覺中國CFP）

實習記者高琳景／綜合報導

新冠疫情持續延燒，有不少父母面臨在家遠距工作時，還要照顧孩子。在這「混亂」時期，國外有一名媽媽就分享她在防疫段期間內，如何有效安排孩子每天的日常，引起不少爸媽的共鳴。

根據《今日美國》報導，美國作家史派克斯（Amber Sparks）是一名4歲女童的母親，她、丈夫和女兒居住在同一間小公寓裡。因為疫情的關係，她和先生都只能在家工作，女兒的學校也宣布停課，所以女兒每日行程，就是不停重播《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》。

▲▼《冰雪奇緣2》未入圍最佳動畫片，僅以主題曲《Into the Unknown》入圍最佳電影歌曲。（圖／迪士尼提供）

▲史派克絲讓女兒不斷重刷《冰雪奇緣》和《冰雪奇緣2》。（圖／迪士尼提供）

史派克斯表示，我看了許多父母都會分享精心設計過、用顏色來編碼的時間表，但也許我是Ｘ世代的懶散者，對此感到非常壓力。認為「在這疫情嚴峻時期，我們只求孩子能活著，之後再規劃豐富的活動，應該是可以的吧？」

史派克斯近一步提到，在執行時間表的第一天，女兒就已經厭煩了《冰雪奇緣》，只想看《瑪莎和熊》的2小時卡通馬拉松。對於那些用顏色來編碼的時間表，史派克斯認為「那只會嚇壞大多數的父母。」

不少父母看完史派克斯的分享後，直呼「這和我的日程表超級相似！」、「到目前為止，這是我看過最真實的一個日程表」、「哇！這幾乎是我在做的事」、「這張表給了我希望，我以為只有我才這麼做」。

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