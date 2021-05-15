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獅父謊報她在國外！醫師讚高雄女「1舉動」將傷害降低…網掀論戰

▲高雄市政府針對確診個案1289召開記者會說明 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲案1289無症狀自費檢驗才驗出病毒。（圖／記者吳奕靖攝）

網搜小組／閔文昱報導

高雄市一名女子北返回到蘆洲探望染疫確診的父親，結果卻在高雄自費採檢確診。事後更爆出父親在疫調時隱匿接觸史，今日才確診，引發譁然。對此，有急診醫師也在臉書發文，感謝女子將傷害降到最低。不料竟引發許多網友表達不同意見。

這名高雄女子確診案號為1289，她於5月8日回新北市蘆洲老家與父母過母親節，與家人相處24小時後，5月9日搭乘普悠瑪127車次回到高雄，並轉搭捷運回小港，再走路返家，回家後看到新聞，自行到院採檢並確診，為「無症狀患者」。

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急診醫師白永嘉14日晚間在臉書透露，當天確診的名單中，唯一在高雄的個案其實並無症狀，因她的父親確診後謊報女兒在國外，結果她今天自費檢驗時才驗出病毒。對此，白永嘉也讚許「謝謝這位高雄的女孩，她主動、積極的態度，把對高雄可能造成危害降到最低！

文章曝光後，許多網友也表達了不同看法，紛紛留言，「不對，她有隱瞞嫌疑，最好醫療費也要自費且要罰款！」、「其實她應該更誠實跟採檢醫師說明她的父親不是匡列者而是確診者，也應該先打1922才行動」、「哪有降到最低啊？她根本不該自行就醫，這過程不知有多少人被傳染了」、「她為啥不打1922，還隱匿接觸史？」、「自行就醫？不對吧！這會害死醫護的」、「防疫下半場，靠的是誠實，希望這些活躍的長輩們誠實面對疫調」。

對此，白永嘉醫師也回覆，「我就是看到很多人在指責她，才po此文！別再罵她了...也許有人不認同沒關係，她沒有叫1922不應該，希望她口罩戴好戴滿。她沒有症狀，如果存有一絲僥倖心態，繼續上班、繼續活動，相信高雄一定淪陷。」

高雄市衛生局14日也大範圍匡列了245人，其中還包含幫忙案1289採檢的3名醫護，高雄市衛生局長黃志中透露，她有向採檢人員坦承自己的父親是染疫個案，所以才會自費採檢，可是案1289脫下口罩時，雖然採檢醫護有穿防護衣，但櫃檯書記和2名護理師按規定並不須穿著，衛生局考量這3名醫護曾與案1289同地共處15分鐘，因此也將他們列為居家隔離對象。

▲案1289曾到連鎖賣場消費，商場閉店3店清消，商品全「包軌」。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲案1289曾到連鎖賣場消費，商場閉店3店清消，商品全「包軌」。（圖／記者吳世龍翻攝）

高雄市長陳其邁14日晚間表示，女子可能的接觸者目前完成採檢214人，其中213人皆為陰性，其中1例待檢。另外，足跡因仍在詳細疫調中，與中央疫情指揮中心確認協調過後，才會再行公布。

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