聽見5秒哭聲！他垃圾車驚見「藍色布袋」鼻酸：頭髮還濕的

▲寶寶頭髮還是濕的，推測才剛出生！（圖／翻攝Dcard）



記者劉維榛／綜合報導

桃園一名男網友在《Dcard》透露，某日凌晨4時許，要從朋友店裡離開，接著準備去牽機車時，耳邊突然傳來寶寶哭鬧聲，讓寂靜的夜晚，更顯得氣氛詭譎，原PO循著哭聲邁進，走到昏暗又空曠的騎樓裡，「哭聲約持續了五秒，間隔了十來秒後又再傳出，而我左顧右盼了四周上下，卻不見任何人影抱著嬰兒。」

當下，原PO目光轉向前方的垃圾桶子母車，發現地上有一袋藍色的手提布袋，心裡有著不祥預感，「我那時的心裡話讓我背脊麻上了後腦杓」，原PO帶著忐忑不安的心情，打開布袋後，映入眼簾的竟是一名女嬰，「不會吧...我記得看見妳滿頭濕髮時，我心裡是多麼的錯愕。」

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機警的原PO隨即抱著女嬰，奔向附近的KTV，並向駐點員警求助，由於當時一片混亂，原PO更是一臉慌張，「警官，我發現了一個棄嬰。」不久後，119救護人員抵達，現場每一位人都露出心疼表情，女嬰身上甚至還留有臍帶。

▲現場救護員也感到不捨！（圖／翻攝Dcard）



文章曝光後，引發大批網友揪心回應，「謝謝你們，至少他現在還可以活著，也可以去寄養家庭」、「好在遇到了你們，不然不知道什麼時候才會被發現...感謝你們對女孩的幫助，希望女孩能平安健康」、「看完好感動，謝謝你們 也希望女孩能有個妥善的照顧與安置」、「女孩的親生父母一點責任都沒有，如果沒有能力就不要把孩子生下來，生了孩子後再把他棄養，一定會有報應的」。

事後，原PO在今（14）日補充回應，「女孩的母親在昨日由員警尋獲了，而女孩依然在醫院接受照顧，這裡請大家安心，社會局也已介入處理。」

▼原PO透露，生母找到了！（圖／翻攝Dcard）

