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基隆婦確診！2診所今鐵門拉下　里長曝「居民恐慌」：詢問電話不斷

記者郭世賢／基隆報導

基隆市12日傳出確診案例，而中央疫情指揮中心指揮官陳時未否認。據悉，該確診婦人1日到過南部廟會，2日自行到診所就診，直到11日全身癱軟被救護車送到醫院，而經採件確診新冠肺炎。目前該診所12日鐵門拉下並未看診，就連鄰近的診所也未營業。

▲▼基隆婦確診，診所鐵門拉下。（圖／記者郭世賢攝）

▲基隆婦確診，診所鐵門拉下。（圖／記者郭世賢攝）

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據悉，這名確診者疑似在1日時到過南部廟會，返回基隆之後身體不適，2日自行前往診所就醫，一直到11日上午，出現全身無力、四肢癱軟症狀，家屬緊急通報119後送醫，目前經過採檢確定確診新冠肺炎，於是緊急向上通報。另外，其女兒在北市上班，目前該棟大樓11日晚間已緊急大消毒，公司12日起居家上班。

▲▼基隆12日傳出有確診個案，市府緊急對進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆12日傳出有確診個案，市府緊急對進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆12日傳出有確診個案，市府緊急對進行大消毒。（圖／記者郭世賢翻攝）

目前，曾替婦人看診的診所12日已拉下鐵門，表示內部整修，將休診到5月底；另外，鄰近的診所也未營業。對此，當地里長表示，民眾相當緊張，詢問電話不斷，而里長也已致電市府盡快消毒。

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