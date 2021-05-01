越捷提供旅客免費Fly Safe保險　若染疫每日隔離費理賠1215元

▲越捷提供旅客免費Fly Safe保險。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情在全球持續延燒，影響航空業，越捷航空即日起，越捷航空攜手HD Insurance為所有搭乘越南國內航班的旅客提供免費的「Fly Safe」保險。

此計畫提供每位旅客24小時的意外險，保險時間從航班實際起飛時開始計算，保險金額最高為2,000萬越南盾（約新台幣24,253元），理賠包含事故所產生的的醫療費用。此外，若旅客因疫情關係需隔離而導致生活費及收入減少，則可申請保險福利，每日隔離費可理賠100萬越南盾（約新台幣1,215元），根據當局規定，此理賠適用於有搭乘過越捷航空旅行史之乘客。

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此次「聯手」絕對是保險業與航空業間，共同對抗新冠肺炎的一項新創舉。獲頒全球飛航安全評比7顆星的越捷航空盼透過高達數百億越南盾的保費，能讓旅客們安心。

▲越捷提供旅客免費Fly Safe保險。（圖／越捷航空提供）

為確保獲得「Fly Safe」保險資格，旅客在購買機票時除提供所有資訊外，也需符合越捷航空的「條款和條件」；並遵守國際航空運輸協會（IATA）、世界衛生組織（WHO）、越南衛生部與越捷航空的所有疾病預防控制的相關規定。

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