神秘告示牌驚見「美式注音」　網友傻念一遍中招：有夏克立的聲音

▲有網友分享一張注音奇特的告示牌。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院，下同）

網搜小組／閔文昱報導

有些告示牌為了方便兒童閱讀，在國字旁標示注音，想不到竟因此鬧出笑話。有網友在臉書社團分享，有一處中文告示牌貼心地附上了注音符號，但仔細一看，這些注音似乎哪裡「怪怪的」，讓簡單的一句話瞬間充滿「歪國腔」，讓不少網友笑歪，紛紛直呼「是不是有夏克立（藝人黃嘉千的老公）的聲音」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，從中可見一張告示牌上寫著「不要亂丟垃圾！24hr小時錄影中，請把垃圾帶回家！」還在第一句中文旁還附上注音「ㄅㄨˋㄧㄠˊㄌㄨㄢˊㄉㄧㄡ ㄌㄜˋㄙㄜˊ」。

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不過，奇怪的拼法立刻引起原PO注意，讀了一遍不禁傻眼「注音唸起來好像有點怪怪的」。

貼文曝光後，這串注音形成的「奇特唸法」讓許多網友紛紛連想到外國人說中文，「來自加哪大，哺毀說種問」、「是不是有夏克立的聲音」、「美式中文」、「不定人家是歪國people」、「哲是歪果仁的築音」、「英國腔正夯」。也有網友覺得像「山東腔？」、「俺是四川人」、「三咚忍」、「外省伯伯腔調」、「原來是雲南話」。

除此之外，眼尖的網友還發現，下方的「24hr小時錄影中」語意似乎也不對，指出「24hr小時也不對啊，hr就是小時了還小時幹嘛」、「小時錄影中，誰是小時」、「hr少了s」、「小時是誰？為什麼要24hr錄影」掀起熱議。

▼黃嘉千、夏克立。（圖／資料照）

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