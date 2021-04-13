跟風媽祖繞境！外送員花3天做「迷你鑾轎」神還原　網讚爆求教學

▲原PO製作迷你鑾轎。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／採訪報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境活動持續中，苗栗白沙屯媽也在11日夜間展開8天7夜徒步進香活動，一名外送員發揮創意，在機車手機架上做花樣，製作出迷你版的「粉紅超跑」，看起來相當可愛，跟風同時也希望可以得到媽祖的保佑，平安完成每一筆訂單。

該名男外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，最近正逢媽祖繞境，於是跟風製作了迷你版的鑾轎，只見照片中，他在外送員必備的手機支架外，搭建了媽祖鑾轎造型的迷你遮陽罩，大小依照手機的規格量身訂做，必須測量手機架與後照鏡間距，在顏色上也特別選過，連鑾轎上的轎頂獅也神還原，相似度高達99%。

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▲之前原PO就曾做過手機遮陽罩。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

外送員向《ETtoday新聞雲》的記者表示，製作過程相當繁瑣，飾品加上材料，費用大約300元，「我嘗試了三次，矽利康、保麗龍膠、熱熔膠，每次都放乾一天，所以第三天才完成」，有時騎車滑行時會擋到左眼，但通常不會影響到視線，他也透露，之前就有做過別款的遮陽罩，在路上還因此常常被搭訕。

貼文一出後，獲得網友們大讚，「不對，你應該改大箱才對」、「怎麼感覺像一部電影的轎子」、「求作法教學」、「好迷你的轎，超可愛」、「你太專業」、「我覺的做外送的都很有才」、「說不定還可以保佑」。