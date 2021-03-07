阿北搭捷運忽倒地　陽光男蹲地「1舉動」感動她：天啊太帥了！

▲阿北忽然倒地。（圖／原PO授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「他們兩位真的很棒！」一名女網友日前搭捷運時，發現有個阿北身體微微搖晃，接著就直接倒在地上；由於事出突然，所以許多人都被嚇得不知所措，好在這時有個年輕媽媽趕緊按鈴，且還有個帥哥蹲下來確認情況。貼文曝光後，立刻引發熱議。

這名女網友在臉書社團「愛新莊我是新莊人」上發文表示，她先前搭上往迴龍方向的捷運時，看見一個阿北單手扶著欄杆，身體微微搖晃著，結果她才剛坐下，就目擊對方倒地。

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▲陽光帥哥蹲下關心阿北。（圖／原PO授權引用）

由於事出突然，所以不少人都被嚇到，不知道該怎麼處理；這時，就有個年輕媽媽在準備下車前，趕緊按下求助鈴，讓原PO忍不住大讚「漂亮媽媽給小朋友做了很好的身教！」只不過，可能媽媽按得不夠大力，所以並沒有反應，原PO接著趕緊再按2下，並向站務人員說明情況。

除了年輕媽媽外，原PO說，當時還有個陽光帥哥立刻蹲下來確認阿北狀況，「他當下直接把手提袋跟雨傘放在地上，我心裡覺得天啊！太帥了吧！」最後，帥哥也協助站務人員，將阿北扶到捷運車廂外。

看見這一幕，讓原PO覺得相當暖心，她也向《ETtoday新聞雲》記者補充道，「忘了感謝站務人員，他們也很迅速的處理！」

▲原PO分享事發經過。（圖／翻攝自Facebook／愛新莊我是新莊人）

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「愛心會傳播的」、「暖心的人！希望阿北沒事，早日康復」、「希望阿北平安」、「每位伸出援手的人都是暖心的人，真棒」、「後來還好嗎」。

據了解，如果遇到民眾忽然昏倒的情況，可以先讓患者保持平穩、上半身墊高，並撥打119，告知醫護人員症狀、緊急處理的方式。萬一呼叫患者沒有反應、沒呼吸，則要考慮急救，像是CPR、聽語音使用AED，直到救護人員到場接手。