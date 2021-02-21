狂點5千火鍋菜！服務員勸阻 　男子拍桌吼「妳管得著！」

▲大陸一對男女吃火鍋太浪費，拍桌罵勸阻服務生 。（圖／翻攝 網易）

記者任以芳／綜合報導

大陸政府大力推行光盤行動，近日網路瘋傳一段服務員被罵的視頻。內容顯示一對青年男女在北京豐台區某火鍋店點了1千多菜品。服務員提醒少菜夠多了，對方卻拍桌大吼，「你有完沒完啊？不吃了！」顧客一拍桌子，起身離開也不打包，留下滿桌菜，非常浪費。

▲拍桌大罵的客人狂點1125元人民幣菜品 。（圖／翻攝 網易）

事情發生在北京市豐台區「浩爺羊蠍子火鍋」六里橋店，據陸媒《網易》報導指出，客人一共兩人點了 20多種涮品和涼菜，總計1125元人民幣，換算約5千多台幣。當時服務員怕他們吃不了，提醒可以點半份菜，當事者還是堅持不斷加菜，最後拍桌大罵。

視頻中，明明桌上還有很多沒吃完的菜，身穿黑衣的男子堅持加菜。服務員好言規勸不要浪費，男子憤怒拍起桌子，大聲咆哮，「你有完沒完啊！」接著，服務員耐心解釋，「我覺得你們點了這麼多菜了，希望您吃好，也不要浪費嗎，對吧？」

男子瘋狂大吼回擊，「我跟你說了，我能吃完！我想點！我樂意！我想嘗嘗怎麼了？！不吃了！」目睹過程的拍攝者都看不下去，他說「這人怎麼這樣對服務員，人家也是好心。」

▲網友撻伐男子太浪費，業者為何還免單。（圖／翻攝 網易）

最後男子發飆後結帳，很多菜都沒有動。業者和氣生財，主動先道歉，免單處理，把沒吃完的菜品打包，但男子沒有帶走。視頻被別桌客人上傳後，大吼男子遭到網友撻伐，認為他行為太囂張；也有網友覺得服務員太多事，甚至給餐廳差評。

據了解，被罵的服務員是店裡工作5年的老員工，公司還有發放「安慰獎」，並且支持員工要繼續提醒客人，點菜時真的「不要浪費」。