中式傳統大餅送人超霸氣！　網狂推「1家老字號」：便宜又好吃

▲中式大餅。示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者曾筠淇／綜合報導

新人結婚時，女方多會給親友一盒喜餅，雖然現在大多都是包裝華麗、口味多樣的西式喜餅為大宗，但也有不少人更熱愛中式大餅。日前就有一名網友好奇詢問，「有沒有中式喜餅霸主的卦？」貼文曝光後，立刻引發熱議，有網友就分享了自己心目中的第1名，「日興堂啊！便宜又好吃」、「郭元益有一種大餅很好吃」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「中式喜餅霸主」為題丟出討論，他覺得送人中式喜餅相當霸氣，一人獨享也很爽，不論是雲林縣北港鎮的「日興堂」，又或是苗栗縣卓蘭鎮的「江記永安喜餅」，都完全打中他的口味，「有沒有中式喜餅霸主的卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO好奇，中式喜餅霸主是哪間？（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「中式喜餅不錯啊！我都買切片的」、「傳統的喜餅才棒好不好，西式的容易踩雷」、「新建成好吃」、「奕順軒之前吃很好吃」、「龍鳳堂」、「永安真的好吃」、「我爸超愛吃大黑松小倆口的中式喜餅」、「舊振南啦」、「郭元益的京饌玉露很讚」、「當然是郭元益」、「淡水新建成+1」。

其中，被最多人點名的則是「日興堂」，「日興堂真的好吃，肥宅推薦」、「北港日興堂的豆沙滷肉大餅比西式喜餅好吃太多了」、「今年結婚就是用日興堂」、「吃過北港日興堂，超級愛」、「北港日興堂好吃」。