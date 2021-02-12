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看了流口水…咬下去才知不能吃！達人靠美食模型闖出一片天

▲▼食物模型逼真到讓人咬下去。（圖／記者黃彥傑攝）

▲莊維恩對於色感非常要求，顏色不對整個模型就失真。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

從事食品模型10幾年，職人莊維恩靠一雙巧手及獨特的色感，逼真的作工，做出來的模型，讓民眾誤以為是真的食物，用力咬了下去，發現口感不對，猛然一看是模型，直呼「也太像真的了！」讓一旁店家哭笑不得。

▲▼食物模型逼真到讓人咬下去。（圖／記者黃彥傑攝）

▲逼真的食物模型，真的讓人咬下去(紅圈處)。（圖／記者黃彥傑攝）

當初她踏入這行也是誤打誤撞，畢業後，拿著報紙分類廣告坐在速食店一間一間找，覺得適合的行業就打電話詢問，看到一間日商在徵食品模型師，覺得跟自己所學工藝有相關，便撥打電話過去，跟對方約好面試時間，到了現場，面試官不是只有跟妳面對面詳談而已，還要實際操作考試，莊維恩回憶當時：「面試時對方拿了一塊豬排模型讓我上色，這對科班出身的我來講蠻簡單的，顏色調好倒進噴槍，快速上色完成。」過幾天就接到錄取電話。

進入公司開始學習如何製作食品模型，一個模型從無到有，需要將食物開模，再灌入原料送進烤箱加熱成形，在將成形的模型脫模上色，有時上色要層層堆疊，才能把模型做到精緻，每個步驟都不可馬虎，錯了就要重新來過，是一個很花時間跟精力的工作。

▲▼食物模型逼真到讓人咬下去。（圖／記者黃彥傑攝）

▲純熟的技法，製作蛋黃流在豬排上逼真的感覺，很難想像這是模型。（圖／記者黃彥傑攝）

莊維恩進入職場累積多年經驗，到最後離開公司，自行創業「匠一食品模型製作所」，即便技術純熟，任何食品模型對她來說都能輕易上手，有時也會遇到瓶頸，像是冰淇淋紋路、和果子的透度，有些不是憑著手藝就能達到，必須不斷找尋方法，想辦法克服，也因為這樣堅持品質，獲得廠商讚許，陸續接到多家知名品牌餐點模型製作。

▲▼食物模型逼真到讓人咬下去。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼知名廠商製作冰淇淋展示，讓民眾誤以為是真的。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼食物模型逼真到讓人咬下去。（圖／記者黃彥傑攝）

莊維恩對自己要求頗高，每年都會去日本跟當地師傅請教，日本師傅跟她說：「細節才是關鍵，民眾看不出細節，只有我們知道，所以我們要把完美的作品呈現出去，而不是差不多就好」。也就因為如此要求自己，當顧客提出的東西，製作上有困難時，她試著解決問題，盡量達到對方要求。她說：「要勇於挑戰這些從來沒做過的東西，成功之後，客人會對你更加信任。」她也要讓更多人看見這個特殊行業的精髓。

▲▼食物模型逼真到讓人咬下去。（圖／記者黃彥傑攝）

▲冰淇淋咬一口，其實是模型，逼真到讓人讚嘆。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼食物模型逼真到讓人咬下去。（圖／記者黃彥傑攝）

▲食物模型的細節都處理得非常到位，絲毫讓人看不出這是假的。（圖／記者黃彥傑攝）

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