公司抽獎中1600元！同事「開雞排串」喊請客　他莫名：陌生人也+1

▲看到原PO中獎，同事馬上起鬨請客。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

歲末年初一到，不少公司都會辦一些活動，像是尾牙、抽獎等等，犒賞員工一年來的辛勞。就有網友在PTT的WomenTalk板上發文，說公司辦了抽獎，他抽到1600元，本來打算要買貓罐頭，「想不到！馬上有人說中獎要請客」，甚至開了雞排串。原PO不禁發起閒聊「得獎被拱捐出」，直呼他感到相當莫名。

這位網友文中表示，公司玩抽獎，他跟另外2個同事抽到1人1000元現金、600元超市禮券，合計共1600元，「原本還盤算著要去買一堆罐罐給主子吃，想不到！馬上有人說中獎要請客，然後就莫名的開了雞排串！」讓他更傻眼的是，甚至有別處室的同事也在串下喊+1，但他根本不認識對方。

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▲明明沒中多少錢卻還要請客，讓很多網友都說不能忍。（示意圖／Pakutaso）

同事的行為讓原PO忍不住直呼「有點桑心」，也說雖然中的錢不多，但他心裡還是覺得有點莫名，「有人也有相同或者類似經驗嗎……」就有人在留言處直回「這就是『情緒勒索』，趕快使用『越想越不對勁』之術來反制」，原PO則是無奈回「感覺為時已晚。」

貼文一出，不少人紛紛留言喊扯，「重點是還有不認識的人，真的心情會很差耶」、「這種風氣很糟糕耶！而且那些起鬨分一杯羹的人也不會感謝」、「如果你是主管就請請，非主管就算了」、「拿去捐給家扶也比請那種人有意義」、「中一萬六請客才差不多吧」、「你同事是有多窮困！1000也敢凹」、「1600被凹我一定噴爆」、「喊+1然後感謝開團的人請客」、「練習厚臉皮，對職涯有利無害。」