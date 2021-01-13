美鳳姐臉書不藏私分享「背腳本神器」　粉絲讚爆力挺：真會保養

▲超凍齡的美鳳姐最近臉書分享保養祕訣被網友讚爆。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

魚油好處多多，愈來愈多人懂得補充魚油當保養，不久前「台灣最美歐巴桑」之稱的陳美鳳（美鳳姐）在臉書動態分享自己Keep元氣活力的小撇步，原來為了讀腳本更順利，美鳳姐會天天吃兩顆「大研生醫德國頂級魚油」因此能永遠在螢光幕前維持最佳狀態，女神親自分享的說服力，遭破萬粉絲讚爆力挺，紛紛說要好好向美鳳姐學習不老秘訣。

▲美鳳姐分享魚油保養讓粉絲直呼要好好學習。（圖／翻攝自臉書）

從戲劇、歌唱到主持，已經64歲的美鳳姐在台灣演藝圈不只常青、更是眾人心中的不老女神，凍齡外貌加上魔鬼身材還曾讓外媒驚豔而大肆報導「不科學」、「凍齡奇蹟」，難怪至今仍有一大票死忠粉絲。工作相當敬業的美鳳姐表示，「每次要錄影之前，都需要花時間一直看腳本，坦白說無法和年輕時的自己相比，後來慢慢養成吃魚油當保養的習慣，長期吃下來發現對思緒、專注力都很有幫助，而且不管老人小孩都能吃」，只是她沒想到一時心血來潮與網友分享，意外獲得廣大迴應頗為驚喜。

▲美鳳姐火辣身材及凍齡美貌一舉一動都受粉絲關注，還曾吸引外媒大肆報導。（圖／資料照）

美鳳姐說：「現代人生活忙碌、壓力大，又常常外食，時常營養不均衡、吃不到好的營養，所以我會天天吃高濃度魚油，維持健康活力！魚油最重要的就是要高濃度、高純淨，我比較過很多產品，最後我選擇了大研生醫的德國頂級魚油，因為它的omega3高達84%以上，經過SGS檢驗濃度有95.8%，更是獲得了SNQ國家品質認證，讓我吃得安心又安全。而且冬天冷，親朋好友或閨蜜相約聚餐的頻率高，所以我習慣天天補充2顆大研生醫的高濃度魚油，均衡一下，也能讓我的思緒更靈活。」

▲吃魚好處多多，但光靠日常飲食攝取很難滿足人體所需。（圖／翻攝自網站）

相信對許多人而言，「吃魚對健康很好，多吃一點」、「愛吃魚的人比較聰明」…這些話都是從小聽到大，就是因為吃魚時所攝取到的魚油好處多多，然而就算每天吃魚所能攝取的魚油量仍遠不足人體所需，加上無法自行生成Omega3、EPA、DHA等關鍵元素，因此需透過保健食品營養補給。

▲大研德國魚油含高濃度Omega-3及EPA+DHA。（圖／翻攝自網站）

根據網站顯示，大研生醫德國頂級魚油不僅整體顧客滿意評價高達93%，還有許多國內外的認證及數據可參考，像是通過SGS塑化劑檢驗合格，且2020年SGS檢驗Omega-3濃度高達95.8%，高純度可避免攝入過多不必要脂肪；含EPA+DHA 80%可守護健康、靈活思緒；同時具有德國 KD Pharma 21項國際專利萃取、IFOS國際魚油5星認證新鮮度有保證，並採用rTG型式吸收率最高，甚至榮獲海洋之友FOS認證等尊重永續發展不過度捕撈，讓消費者吃魚油也能做海洋守護者。

此外，藥師建議補充魚油的最佳時機最好在飯後服用吸收力更佳，無論是考試考不停的學生族、想維持活力的銀髮族或忙碌的上班族及外食族都很適合補充保養，提醒應選擇高純淨度及高濃度又有通過認證的魚油，適時適量攝取才能吃得安心無負擔。為回饋廣大網友支持，1/13-1/14兩日在momo購物網下單大研生醫德國頂級魚油2入組，特殺優惠價只要$1899，再送一盒魚油隨身包，限時限量，立即搶購https://reurl.cc/L0jgg4。