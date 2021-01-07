　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅文嘉籲民進黨「人民善良但不傻」：萊豬溝通別仗國會多數

▲▼羅文嘉接受媒體訪問。（圖／記者徐斌慎攝）

▲羅文嘉。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對萊豬進口議題，民進黨前秘書長羅文嘉認為，美豬議題不是民進黨在決策上犯錯，反而是明知前路險重重，也要扛起責任往前走，民進黨真正要做的是，除了請求國人諒解外，利用這個機會，和社會、國人有更全面，更深入的溝通對話，既非仰仗國會多數，也非依靠網宣技術，人民善良但也沒有那麼傻。

羅文嘉透過臉書發文指出，自己有新年感言，國民黨這半年反美豬反得很起勁，卻忘了過去也是開放美豬的擁護者。民進黨在野時反美豬，現在國際情勢改變，為了經貿發展必須開放，再多的苦都得吞下去，也沒什麼好怨。總統蔡英文盼，請國人體諒，「其實就是一種道歉」，也道盡台灣作為小國，生存的無奈與宿命。

對於在野黨猛轟總統蔡英文開放萊豬，羅文嘉認為，美豬議題不是民進黨在決策上犯錯，反而是明知前路險重重，也要扛起責任往前走，所以史無前例由總統、副總統、行政院長聯袂在總統府共同宣布這項決策，黨籍立委未予配合的也受到最嚴重懲處。

如果只是從選舉輸贏角度來看，蔡英文大可不必如此堅決冒險，這也不是蔡英文的決策風格，但放在兩岸博弈、國家發展的脈絡來看，的確是做了不容易的決定。」

羅文嘉說，為什麼國民黨突然變得那樣關心台灣食安問題，一副要跟你拚命，連豬內臟都能搬到立院丟，現在還要連署公投案，為什麼民進黨從反美牛到開放美豬。在野黨有在野黨的利益考量，執政者有執政者的責任所在，各有所本、各司其職而已。

對於政府該如何因應，羅文嘉也提出建議，民進黨真正要做的是除了請求國人諒解外，應利用這個機會，跟社會與國人有更全面、更深入的溝通對話，既非仰仗國會多數，也非依靠網宣技術，人民善良但也沒有那麼傻，民進黨從2018大敗到2020大勝、韓國瑜短短時間暴起暴跌、柯P走下神壇，在在說明不要輕忽人民對問題的思考能力。

ET快訊
教羽球教到床上…教練時薪1000勾她上旅店！老闆夫目擊綠炸
LIVE／全台急凍36小時　氣象局說明超強寒流最新動態
朋友剛從大陸回台隔離　睡不著約吃消夜：不帶手機查不到
富王鴨肉被狂檢舉有違建！「頂加+騎樓」要拆除　房東衰爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

罷王成2022前哨戰？　鄭運鵬：國民黨把罷免王浩宇當指標

美駐聯大使曾發「台灣黑熊」同框照：聯合國沒台灣是「欺騙世界」

柯文哲：我有去看鍾沛君　「怎麼這麼年輕會得肺癌」

蘇貞昌搞錯松阪豬　羅智強：昔有鹿茸馬、今有松阪蘇

吳怡農選北市黨部主委　鄭運鵬：不代表為陳時中鋪路

鄭正鈐：蘇貞昌應找李遠哲一起吃萊豬　才不枉費他護航萊豬的苦心

羅文嘉籲民進黨「人民善良但不傻」：萊豬溝通別仗國會多數

花3千抽中335萬特斯拉Model X　新北最幸運小學生：本來想抽iPad

新版護照1月11日正式發行　4步驟快速申請「放大TAIWAN」

行政院新年賀卡「牛轉乾坤」秀6大政績　1元福袋限量3萬份

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

騙到手後大走鐘...各種鄙視眼神　媽流淚：浪貓時期眼神都是愛！

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

罷王成2022前哨戰？　鄭運鵬：國民黨把罷免王浩宇當指標

美駐聯大使曾發「台灣黑熊」同框照：聯合國沒台灣是「欺騙世界」

柯文哲：我有去看鍾沛君　「怎麼這麼年輕會得肺癌」

蘇貞昌搞錯松阪豬　羅智強：昔有鹿茸馬、今有松阪蘇

吳怡農選北市黨部主委　鄭運鵬：不代表為陳時中鋪路

鄭正鈐：蘇貞昌應找李遠哲一起吃萊豬　才不枉費他護航萊豬的苦心

羅文嘉籲民進黨「人民善良但不傻」：萊豬溝通別仗國會多數

花3千抽中335萬特斯拉Model X　新北最幸運小學生：本來想抽iPad

新版護照1月11日正式發行　4步驟快速申請「放大TAIWAN」

行政院新年賀卡「牛轉乾坤」秀6大政績　1元福袋限量3萬份

2女陪酒慘被「綑綁+襪子塞嘴」搶9.5萬！190cm男怕被認出還穿壓力衣

罷王成2022前哨戰？　鄭運鵬：國民黨把罷免王浩宇當指標

日本要培養更多年輕球員到各國聯賽強隊　能踢歐冠淘汰賽

南韓變種病毒恐淪「社區感染」！一家3口無出國史...疑搭車時染疫

銀行拚ESG緊抓「電子化帳單」　花旗銀：申請人數已達9成

「漂白水誤摻鹽酸」慘中毒　金曲歌王首露面還原狀況：幾乎不能呼吸

「飆風玫瑰」羅斯膝蓋挫傷退場　活塞狂輸公鹿15分本季僅1勝

寒流變猛「低溫下修僅4°C」　氣象局點名3座山：今晚降雪機率高

陳一新／美台政軍「高調」對話　川普給拜登留下的「政治遺產」

極道千金懷孕求歡遭拒「尪怕戳小孩頭」！ 5動作狂勾引…結果悲劇

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

政治熱門新聞

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

汽機車汰舊換新補助延長5年　政院明拍板

「侯友宜打來以為是詐騙集團！」小五女抽中335萬特斯拉家長驚呆

蔡英文超有梗提醒「寒流攻擊了你的村莊！」　網友：總統也玩...

竹縣2議員巧中汽機車　關鍵細節公布

抽中335萬特斯拉　新北最幸運小學生：本來想抽iPad

王世堅挺黃捷　「王浩宇你繼續沉淪吧」

葉元之批蘇貞昌「不懂豬還宣傳」：松阪是部位...

苗栗蓋「金龍鎮煞」降交通事故率

蘇貞昌提「松阪豬」被打臉　柯文哲：我昨晚才知道原來不是地名

館長高喊「我中槍了」　吳怡農英雄救美

快訊／北市裁處陽管處7.5萬元罰鍰

新北女力一片天　王綺慧靠石材從八里打進信義商圈豪宅

柯文哲坦承明倫社宅設計錯誤　陽台超過5坪「租金就不收了」

更多熱門

相關新聞

台灣癌症時鐘快轉11秒！每4分31秒就有人罹癌

台灣癌症時鐘快轉11秒！每4分31秒就有人罹癌

衛生福利部國民健康署公布最新癌症登記報告，2018年台灣新發癌症人數為11萬6,131人，較2017年增加4,447人；癌症時鐘快轉11秒，每4分31秒就有1人確診罹癌。究竟在癌症的預防上，有哪些要點必須注意？現代人步調快、生活壓力大，又該如何維持身心靈健康？《雲端最前線》7日邀請衛福部健保署長李伯璋、專業諮商心理師林萃芬以及ēSEN你的醫生朋友創辦人暨醫生鄒為之與主持人楊文嘉深度探討。

誰能打贏民進黨？韓國瑜！

誰能打贏民進黨？韓國瑜！

國台辦：民進黨將給台灣帶來深重災難

國台辦：民進黨將給台灣帶來深重災難

「國民黨政治操作」　民進黨：會協助王浩宇度過罷免危機

「國民黨政治操作」　民進黨：會協助王浩宇度過罷免危機

民進黨：黨駐美代表處僅2人　增聘吳釗燮獨子吳迪接副主任

民進黨：黨駐美代表處僅2人　增聘吳釗燮獨子吳迪接副主任

關鍵字：

羅文嘉民進黨美豬美牛

讀者迴響

熱門新聞

性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！

富王鴨肉真心話：台灣人愛出征像小粉紅

AV女優下海只為2個原因！　若不是被男人騙就是太可愛

快訊／小甜甜報喜「結婚懷孕了」！

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

同旅館先後確診！浙江台商、德籍男同病毒株

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

更多

最夯影音

更多
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面