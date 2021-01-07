羅文嘉籲民進黨「人民善良但不傻」：萊豬溝通別仗國會多數

▲羅文嘉。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者蕭羽耘／台北報導

針對萊豬進口議題，民進黨前秘書長羅文嘉認為，美豬議題不是民進黨在決策上犯錯，反而是明知前路險重重，也要扛起責任往前走，民進黨真正要做的是，除了請求國人諒解外，利用這個機會，和社會、國人有更全面，更深入的溝通對話，既非仰仗國會多數，也非依靠網宣技術，人民善良但也沒有那麼傻。

羅文嘉透過臉書發文指出，自己有新年感言，國民黨這半年反美豬反得很起勁，卻忘了過去也是開放美豬的擁護者。民進黨在野時反美豬，現在國際情勢改變，為了經貿發展必須開放，再多的苦都得吞下去，也沒什麼好怨。總統蔡英文盼，請國人體諒，「其實就是一種道歉」，也道盡台灣作為小國，生存的無奈與宿命。

對於在野黨猛轟總統蔡英文開放萊豬，羅文嘉認為，美豬議題不是民進黨在決策上犯錯，反而是明知前路險重重，也要扛起責任往前走，所以史無前例由總統、副總統、行政院長聯袂在總統府共同宣布這項決策，黨籍立委未予配合的也受到最嚴重懲處。

「如果只是從選舉輸贏角度來看，蔡英文大可不必如此堅決冒險，這也不是蔡英文的決策風格，但放在兩岸博弈、國家發展的脈絡來看，的確是做了不容易的決定。」

羅文嘉說，為什麼國民黨突然變得那樣關心台灣食安問題，一副要跟你拚命，連豬內臟都能搬到立院丟，現在還要連署公投案，為什麼民進黨從反美牛到開放美豬。在野黨有在野黨的利益考量，執政者有執政者的責任所在，各有所本、各司其職而已。

對於政府該如何因應，羅文嘉也提出建議，民進黨真正要做的是除了請求國人諒解外，應利用這個機會，跟社會與國人有更全面、更深入的溝通對話，既非仰仗國會多數，也非依靠網宣技術，人民善良但也沒有那麼傻，民進黨從2018大敗到2020大勝、韓國瑜短短時間暴起暴跌、柯P走下神壇，在在說明不要輕忽人民對問題的思考能力。