挺機車內側車道直接左轉！交警發文：「兩段式」是錯誤政策沒邏輯

▲石明謹認為機車兩段式左轉是錯誤政策。（圖／記者季相儒攝）



記者崔子柔／綜合報導

近日接連2起死亡車禍都和機車未兩段式左轉有關，再度引起大眾討論，交警、球評石明謹昨（29）日就在臉書發文表示，「沒有交錯，就沒有車禍」，開放機車行駛內側車道、直接左轉，能讓車流行進方向交錯最少，反而能改善問題。

石明謹列出機車要左轉的3種可能路線，包括從內車道直接左轉、從外車道直接左轉、兩段式左轉，他指出，不管有沒有兩段式左轉，只要是從外車道直接左轉就容易出車禍，就算是汽車也一樣危險。

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石明謹表示，騎士不願意兩段式左轉，通常是因為想省時間、不想多等一次號誌，以人性來說，「機車兩段式左轉」的規定，反而造成更多機車從外側車道直接左轉的事故，原因正是因為限制他們無法從內側左轉。

石明謹直言，違規變換車道的行為，並不會因為規定「機車兩段式左轉」而變少，錯誤的邏輯就會造成錯誤的政策，「機車兩段式左轉」就是最明顯的例子，他強調「沒有交錯，就沒有車禍」，是交通安全不變的定律，讓機車從內側車道直接左轉才是車流行向交錯最少的路線。

▼石明謹臉書原文。（圖／翻攝自臉書）

