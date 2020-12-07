微博聲援邱毅、黃智賢！環時胡錫進嗆：實現國家統一用不了30年

▲胡錫進在《環球時報》年會上致詞。（圖／翻攝微博）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸官媒《環球時報》日前在北京舉辦年會，前國民黨立委邱毅及資深媒體人黃智賢，皆發表對於「兩岸和平統一」的看法。不過，民進黨立委王定宇對此狂轟，並要檢調單位調查2人言論是否違反相關國安法。環時總編輯胡錫進今（7）日在微博警告，別以為「台獨極端分子」不會被押到大陸審判，「最好悠著點，給自己留條後路」，最後還嗆說「實現國家統一肯定用不了30年」。

事實上，《環球時報》5日在北京舉行2021年年會，其中一項議題討論「兩岸和平統一的可能性有多大」，會議由台灣資深媒體人黃智賢擔任主持人，前國民黨立委邱毅以及台大教授張亞中皆以視訊方式參與。

王定宇對此砲轟，台灣主流民意已經充分表明，邱毅、黃智賢是被唾棄的一群人，並狂批當台灣目前在國際發光發熱的時候，當香港一國兩治騙局被揭露後，這些促統派還硬把台灣推進一個中國，讓台灣被中國併吞，「到底是心壞？還是腦袋壞？」最後呼籲檢調單位盡快調查。

▲黃智賢主持環球時報年會論壇。（圖／取自2021環球時報年會網站，下同）



不過，胡錫進在微博發文指出，「我要在此警告島內『台獨』勢力，迫害統派人士是對後者言論自由權利的踐踏，同時也是加劇台海緊張局勢的危險行徑。這是全體中國人民不會饒恕的罪行，製造這種迫害的首惡分子終將遭到法律的追懲。」

胡錫進還嗆「極端台獨勢力」是井底之蛙，台灣今天的狀態不會長期延續，台獨行徑越歇斯底里，情況發生突變越有可能，並警告「不要以為台獨極端分子被押到大陸審判是根本不可能的事情，那些極端分子最好悠著點，給自己留條後路。」

「希望台灣統派人士不要被台獨勢力的囂張氣焰嚇住。台灣終將回到祖國懷抱，而你們在今天最困難時候，於逆境中為國家統一所做的吶喊也將被記住。」胡錫進說，人們常說三十年河東三十年河西，但實現國家統一肯定用不了30年。

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