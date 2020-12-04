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美議員酸中國5千年詐騙史！　胡錫進「2句」反轟：認知水平像猴子

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▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲胡錫進。（圖／CFP）

記者邱茀濱／綜合報導

美國共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）日前在推特發文酸說，中國有5,000年的詐騙和竊盜歷史。言論一出，隨即被《中國日報》歐洲分社社長留言抨擊，連《環球時報》總編輯胡錫進也發文嗆說，「當中國人已經形成了文明，美國人的祖先還沒完全擺脫猴子的屬性。」

布萊克本在美東時間3日推文大酸，「中國有5,000年的詐騙、盜竊歷史，有些事情永遠不會改變。」推文曝光後，《中國日報》歐洲分社社長陳衛華隨即留言批評，這是他見過最種族主義和最無知的美國參議員，「想知道為什麼美國國會的批准率會低到9%嗎？這是因為有像布萊克本那樣低階層的人在。」

另外，胡錫進也發推特反酸，「當中國人已經形成了文明，並且開始與作弊和盜竊作鬥爭的時候，美國人的祖先還沒有完全擺脫猴子的屬性。今天美國現代化了，但遺憾的是，為何這位參議員的認知水平依然像猴子一樣低？」

對此，不少陸網友嗨翻，紛紛留言說「說得好」、「我們講歷史，他們跟我們講現代，我們講現代，他們又講文明，那我們就講文明，他們卻上樹了……」、「就事論事，這個回覆非常不錯」、「老胡真牛逼，戰鬥力爆表！就是肯定被噴慘了，心疼兩分鐘」。

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