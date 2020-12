美議員酸中國5千年詐騙史！　胡錫進「2句」反轟：認知水平像猴子

▲胡錫進。(圖/CFP)



記者邱茀濱/綜合報導

美國共和黨參議員布萊克本(Marsha Blackburn)日前在推特發文酸說,中國有5,000年的詐騙和竊盜歷史。言論一出,隨即被《中國日報》歐洲分社社長留言抨擊,連《環球時報》總編輯胡錫進也發文嗆說,「當中國人已經形成了文明,美國人的祖先還沒完全擺脫猴子的屬性。」

布萊克本在美東時間3日推文大酸,「中國有5,000年的詐騙、盜竊歷史,有些事情永遠不會改變。」推文曝光後,《中國日報》歐洲分社社長陳衛華隨即留言批評,這是他見過最種族主義和最無知的美國參議員,「想知道為什麼美國國會的批准率會低到9%嗎?這是因為有像布萊克本那樣低階層的人在。」

另外,胡錫進也發推特反酸,「當中國人已經形成了文明,並且開始與作弊和盜竊作鬥爭的時候,美國人的祖先還沒有完全擺脫猴子的屬性。今天美國現代化了,但遺憾的是,為何這位參議員的認知水平依然像猴子一樣低?」

對此,不少陸網友嗨翻,紛紛留言說「說得好」、「我們講歷史,他們跟我們講現代,我們講現代,他們又講文明,那我們就講文明,他們卻上樹了……」、「就事論事,這個回覆非常不錯」、「老胡真牛逼,戰鬥力爆表!就是肯定被噴慘了,心疼兩分鐘」。

When the Chinese were forming civilization, fighting against cheating and stealing, the ancestors of the Americans had not completely got rid of the nature of monkeys. The US is modernized today, but the pity is why this senator’s cognitive level is still as low as a monkey’s. https://t.co/NtCE8bj5RY