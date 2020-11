▲拜登表示,「每張選票都計入之前,我們絕不罷休」。(圖/路透社)

中央社訊

在美國總統川普打算尋求最高法院介入,阻止美國大選計票過程後,民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)今天誓言,「每張選票都計入之前」,他的競選陣營絕不罷休。

川普的競選對手拜登發推文表示:「每張選票都計入之前,我們絕不罷休。」

We won't rest until everyone's vote is counted. Tune in as my campaign manager @jomalleydillon and campaign adviser Bob Bauer give an update on where the race stands. https://t.co/Rwz4iR25B3