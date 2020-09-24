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18米高、重24噸！橫濱「RX-78鋼彈」機器人完成測試...高難度動作曝光

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日本橫濱鋼彈工廠近日進行RX-78的動作測試，預計下月開放民眾現場參觀。（圖／翻攝自鋼彈工廠官方推特）

▲日本橫濱鋼彈工廠進行RX-78的動作測試，預計下月開放民眾現場參觀。（圖／翻攝自鋼彈工廠官方推特）

圖文／CTWANT 

鋼彈系列作品在全球各地都有不少粉絲熱愛，甚至也是日本文化輸出部隊中佔有著重要的地位，日前日本橫濱鋼彈工廠（GUNDAM FACTORY YOKOHAMA）就傳出，等尺寸大小的RX-78鋼彈禁行動作測試，吸引不少前往觀看測試過程，實際看到夢想中的鋼彈真的動了起來，讓不少鋼彈粉絲失聲尖叫。

預計下個月開放參觀的橫濱鋼彈工廠，17日進行複雜的動作測試，吸引不少媒體、粉絲趕到現場進行拍攝，只見影片中，RX-78先舉起右手後又放下，接著一邊靈活的活動手指，一邊將左右兩臂同時舉起，最後甚至對著天空高舉右手食指，頗有「天上天下，唯我獨尊」的霸氣感，十分的帥氣。

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▲鋼彈RX-78全身除手掌外，24處關節可自由活動。（圖／翻攝自鋼彈工廠官方推特）

這次的測試還包含了行走測試，只見影片中，RX-78在打開支撐架的藩籬後，緩步的向前行走，最後甚至單腳屈膝下跪。但從影片中可以明顯看的出來，RX-78的行走主要是仰賴背後的支架推動，雙腳的運動僅是模擬行走的動作，但就以現今技術而言，要研發能夠模擬人類雙足運動行走的機器人十分的困難。

據悉，這架RX-78高18公尺，總重量25噸，除雙手手掌外，全身24處關節可動，會製作這架鋼彈，是由於2014年日本萬代南夢宮發布的特殊專案，廠商集結了各領域中飽含技術與熱情的有志之士，努力實現讓鋼彈「動起來」的夢想。目前預計10月1日開放民眾參觀，展期預計到2021年10月3日，想要親眼目睹真實可動原尺寸鋼彈的民眾，千萬不要錯過了。

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