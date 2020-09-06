「連體嬰畸兒」傳說成「豬頭人身」　毛帝勝邀萬丹鄉親尋歷史拼圖

▲成功大學歷史系博士生毛帝勝（左）在萬丹圖書館舉行 《找尋被遺忘的萬丹歷史與記憶》新書發表會 。（圖／萬丹文化藝術協會提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

出身屏東縣萬丹的毛帝勝、目前就讀國立成功大學歷史系博士班，在屏東縣萬丹鄉藝術文化協會的支持下，5日於萬丹鄉圖書館舉行《找尋被遺忘的萬丹歷史與記憶》新書發表簽書會，當地文化界人士紛紛前來加油打氣，他期盼「大家一起來寫在地歷史記憶的拼圖」。

▲▼簽書會、萬丹圖書館（左起）長莊碧雲、毛帝勝、萬丹藝術文化理事長林燕輝。

這是他出版的第2本有關於萬丹的書籍，第一本「初探萬丹史事」是自費出版；這次在在萬丹鄉藝術文化協會的協助下出版《找尋被遺忘的萬丹歷史與記憶》，花了4年時間。

▲▼大合照、簽書發表會現場熱絡。

毛帝勝表示，年幼時，因父親常帶他去參訪臺灣各地的古蹟，還時常講述過去的歷史典故，逐漸對歷史產生興趣。之後就讀佛光大學歷史學系，經恩師卓克華教授的啟發，開始著手家鄉歷史的考察與整理。過程中，他認識了萬丹在地文史工作者李太豐老師、陳義宗先生與李泳冷先生等人，並在他們的協助下，接觸到許多地方人士與各村耆老。

▲毛帝勝出版兩本有關故鄉萬丹的書籍。

寫作過程中，讓毛帝勝最難忘是在「傳說」與「史料」間的處理過程。他說，萬丹鄉社皮地區曾流傳有「豬頭人身」的傳說，但經過時代推敲與日治時期報章對照，其歷史原型可能是「連體嬰畸形兒」，因受在地人不斷附會而成為另類的鄉野傳說。

另外在這幾年，他與同在成大歷史學系的大學部學弟徐崇哲同學，從萬丹與新園兩鄉民謠〈林恭反，羅揚叛〉發現逐漸被遺忘的清代歷史事件「林恭、李石抗清運動」，以及運動發起人林恭與其在萬丹合夥人羅揚、陳番薯之間的愛恨情仇，並另外出版有《被遺忘的天德元年》一書，初步還原這段歷史。

毛帝勝強調，他不是撰寫萬丹歷史的人，而是個「拼拼圖的人」。「在場的每一位萬丹鄉親，都是萬丹記憶拼圖的構成部分，每個人的記憶都很重要」。他邀請萬丹鄉親與重視歷史的文化人，一起來找尋「拼圖」（歷史記憶），並讓它更完善。將「被遺忘」逐漸轉化為「被記得」。

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