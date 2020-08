《Tomorrowland》登上Apple Music　帶你重溫2020電子音樂界盛事

▲《Tomorrowland》登上Apple Music。(圖/Apple提供)

記者邱倢芯/台北報導

世界最大電音派對「Tomorrowland」(明日世界電子音樂節)已於台灣時間7/26、7/27落幕;若想重溫《Tomorrowland: Around the World》的果粉有福了,現在Apple Music用戶就可隨時重溫現場精采實況。

據了解,這個享負盛名的大型電子音樂節Tomorrowland今年因疫情關係首次改為線進行,結果錄得全球超過一百萬名樂迷同時在線共賞超過60組DJ單位的現場混音演出。

而想重溫《Tomorrowland: Around the World》的果粉,可藉由Apple Music來隨時重溫現場精采實況。在Apple Music中,你可以聽到來自著名DJ及電子音樂組合如Tiësto首度公開的side project VER:WEST、Jack Back(法國著名DJ David Guetta的化名)、Charlotte De Witte、Paul Kalkbrenner、Adam Beyer、Amelie Lens、Dimitri Vegas & Like Mike、Joris Voorn、Patrice Bäumel、Robin Schulz, Gryffin、Lost Frequencies、Alan Walker、Claptone、Steve Aoki等數十個 live DJ sets。