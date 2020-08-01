「單純信仰愛…」陳玉珍自創詩詞　比起「胸前」更在乎「腦中有料」





▲陳玉珍接受節目專訪，穿著深V小洋裝露事業線。（資料圖／陳玉珍辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

「金門女戰神」立委陳玉珍日前穿著深V小洋裝，小露事業線，與平時樸素幹練風格有極大差距，引發網友熱議，卻也遭來部分人批評噁心。對此，陳玉珍1日在臉書上強調，比起注重「胸前有料」，更在意自己「腦中有料」，並附上幾首信手拈來的隨筆之作。

「政治也可以很輕鬆。」陳玉珍1日在臉書放上自己穿著深V小洋裝的照片，她強調，其實自己穿什麼衣服，根本都沒有什麼不甘示弱、跟誰比美的意思，因為與其注重「胸前有料」，她其實更愛自己「腹有詩書」、更在意自己「腦中有料」。

陳玉珍鼓勵年輕人在年輕的時候，可以勇敢地表現出自我，展現出年輕活力，「畢竟青春無敵！」而她也提及自己熱愛詩詞，在勤於國會問政、選民服務之餘，也分享幾首信手拈來的隨筆之作，與各位網友切磋琢磨。

對此，網友們表示，「正能量，最健康的美」、「政治也能是一首詩」、「腹有詩書氣自華」、「漂亮，像極了愛情」、「玉珍好美」、「文武雙全」、「自然美」、「自信就會散發光彩～言之有物 自帶光芒」。

陳玉珍自創詩詞如下：

●夏至

6 月23 日 夏至

他們說 是最長的一日

我說 是伴隨著最好的夜而來

日晝與月夜間 千禧彷彿一夜

定格 惟願

釵留一股合一扇 釵擘黃金合分鈿

想見的心 是夏至了

●七夕

荷月 七天七夜的等待

他的懷抱如樹

讓人只想依偎

在彩美的摩天輪前

體驗幸福

願時光停止

無關值得

只單純

信仰

愛

►振興一下我們的美麗