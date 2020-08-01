　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「單純信仰愛…」陳玉珍自創詩詞　比起「胸前」更在乎「腦中有料」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

▲陳玉珍接受節目專訪，穿著深V小洋裝露事業線。（資料圖／陳玉珍辦公室提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

「金門女戰神」立委陳玉珍日前穿著深V小洋裝，小露事業線，與平時樸素幹練風格有極大差距，引發網友熱議，卻也遭來部分人批評噁心。對此，陳玉珍1日在臉書上強調，比起注重「胸前有料」，更在意自己「腦中有料」，並附上幾首信手拈來的隨筆之作。

「政治也可以很輕鬆。」陳玉珍1日在臉書放上自己穿著深V小洋裝的照片，她強調，其實自己穿什麼衣服，根本都沒有什麼不甘示弱、跟誰比美的意思，因為與其注重「胸前有料」，她其實更愛自己「腹有詩書」、更在意自己「腦中有料」。

▲▼陳玉珍29日接受《旗楷得勝》節目專訪（圖／陳玉珍辦公室提供）

陳玉珍鼓勵年輕人在年輕的時候，可以勇敢地表現出自我，展現出年輕活力，「畢竟青春無敵！」而她也提及自己熱愛詩詞，在勤於國會問政、選民服務之餘，也分享幾首信手拈來的隨筆之作，與各位網友切磋琢磨。

對此，網友們表示，「正能量，最健康的美」、「政治也能是一首詩」、「腹有詩書氣自華」、「漂亮，像極了愛情」、「玉珍好美」、「文武雙全」、「自然美」、「自信就會散發光彩～言之有物 自帶光芒」。

陳玉珍自創詩詞如下：

●夏至

6 月23 日 夏至
他們說 是最長的一日
我說 是伴隨著最好的夜而來
日晝與月夜間 千禧彷彿一夜
定格 惟願
釵留一股合一扇 釵擘黃金合分鈿
想見的心 是夏至了

●七夕

荷月 七天七夜的等待
他的懷抱如樹
讓人只想依偎
在彩美的摩天輪前
體驗幸福
願時光停止
無關值得
只單純
信仰

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
染疫工程師足跡遍4縣市！彰化衛生局「匡列371人」...運將
冰棒每支1元超佛心！他抓30支「到後面」結帳嚇壞
破天荒！蘇震清等4名現任立委、徐永明收賄全遭聲押禁見
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

李眉蓁狂打預算+負債　陳其邁反譏「事實與數字引用錯誤」：很遺憾

陳唐山涉貪「一點也不意外」！地表最強里長陳永和：這一天等很久了

「沒有您，就沒有自由台灣」民眾告別李登輝　追思牆第一天就被貼滿

「單純信仰愛…」陳玉珍自創詩詞　比起「胸前」更在乎「腦中有料」

李眉蓁公開邀吳益政擔任副手　他尷尬苦笑：人帥才能被吃豆腐

李眉蓁挨批「讀稿機」！回應陳其邁「像極了愛情」：高雄是我唯一初戀

白宮發聲明：李登輝是台灣民主「耀眼典範」

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

長照產業化更重要！陳其邁：用靈活手段讓民間資金投資社會福利

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

IU理想型「秒選呂珍九」成東鎰狂碎念XD　P.O合體《德魯納》社長＆經理：像在夢裡

高雄3車6嫌當街擄人復仇女煞　男友陪投案後遭球棒狂K警圍捕

黃明志隔離14天「像住在垃圾堆」　保險套代言找上門「最愛奶茶口味」

女戰神拚了！陳玉珍穿低胸洋裝　解放傲人木瓜：這樣比較有桃花？

1僧侶+2女信徒「溪邊誦經放生」 不聽路人勸...4袋細黑活體入河

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

李眉蓁狂打預算+負債　陳其邁反譏「事實與數字引用錯誤」：很遺憾

陳唐山涉貪「一點也不意外」！地表最強里長陳永和：這一天等很久了

「沒有您，就沒有自由台灣」民眾告別李登輝　追思牆第一天就被貼滿

「單純信仰愛…」陳玉珍自創詩詞　比起「胸前」更在乎「腦中有料」

李眉蓁公開邀吳益政擔任副手　他尷尬苦笑：人帥才能被吃豆腐

李眉蓁挨批「讀稿機」！回應陳其邁「像極了愛情」：高雄是我唯一初戀

白宮發聲明：李登輝是台灣民主「耀眼典範」

李登輝最疼愛的孫女　「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

長照產業化更重要！陳其邁：用靈活手段讓民間資金投資社會福利

帶35KG杜賓犬野餐！　高級帥臉被誤認「裝置藝術」笑翻媽

出任人權委員會主委　陳菊：兒童、監獄人權是未來重點

焦凡凡甜蜜喊話：做你的後盾❤️　粉絲嗨翻拱「結婚」婁峻碩竟哭了！

仙界下凡！　夢幻「小精靈」粉嫩羽毛＋圓潤身材萌翻網

善用臺灣優勢　他們成「文化軟實力」與「深度旅遊」推手

中職／下半季再見安頻繁　丘總：有可能球的關係

北韓軍官「三人行」笑拍性愛淫片！　沉浸女色慘遭活逮下場曝光

模擬東奧賽／開幕大雨郭婞淳宣誓　戴資穎、鄭兆村等5人點聖火

中職／張偉聖定位4號外野　猿獅教頭認證：腳速不輸陳晨威

士兵賴床被叫醒…爆氣「拿球棒狠K上官」獲緩刑！軍方認判太輕怒上訴

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

政治熱門新聞

李登輝孫女李坤儀一家四口返翠山莊

李登輝病逝「鞭炮聲」原因曝光

台北賓館追思李登輝3規定可別犯

韓國瑜現身了！遠赴花蓮致哀　韓粉嗨翻

哀悼照差很大！蔡英文選圖超100分

同意李登輝拔管的是她...疼愛39年淚放手

徐永明疑涉收賄遭檢調搜索　時力晚間緊急開會決議：最高標準檢視

李茂生：罵李登輝「老賊」的人比狗還不如

國民黨茶壺風暴！陸淑美退群組、曾俊傑辭總召

李登輝有傳人？「5人名單」網選他

李眉蓁：我當選會找吳益政當副市長

「巧巧」李坤儀一家四口離開北榮畫面曝光

放李登輝倦容照挨批　柯文哲曝其價值

快訊／「感謝李登輝栽培」　吳敦義：為國為民，貢獻至大

更多熱門

相關新聞

郵輪到金門！首創小三通客船接駁遊客

郵輪到金門！首創小三通客船接駁遊客

在金門縣政府府積極開拓客源下，全球首復航郵輪「星夢郵輪─探索夢號」國內跳島遊，於31日首航金門，縣府與地區觀光業者盛大迎賓，首創小三通客船接駁，大幅縮短接駁時間，更破例開放甲板讓旅客拍照，還有碼頭熱鬧迎賓活動，這是自今年2月10日受新冠肺炎疫情影響暫停小三通以來，碼頭久違熱鬧景象。

金門飆39.1度！創設站16年來紀錄

金門飆39.1度！創設站16年來紀錄

陳玉珍再穿低胸洋裝：這樣會比較有桃花？

陳玉珍再穿低胸洋裝：這樣會比較有桃花？

金門「上帝調色盤」太美了！3人看傻眼忘踩煞車翻湖　

金門「上帝調色盤」太美了！3人看傻眼忘踩煞車翻湖　

說到做到！陳玉珍穿深V洋裝照曝光

說到做到！陳玉珍穿深V洋裝照曝光

關鍵字：

陳玉珍金門女戰神

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／再增6例境外　指揮中心1400說明

搭捷運耳邊傳來呱呱聲…他低頭一見秒融化！

23歲女遭違停賓士擊落慘死！他坐路旁傻了

狠愛演宣布停更！坦承團內有問題

正妹雙胞胎愛上同男友「3人行」8年！姊妹輪流激戰

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

海軍上士大戰女士官166秒片流出！偷拍士官賠慘了

賓士女違規又突開車門　女騎士遭撞卡公車輪下亡

基隆女三倍券買車　機車4.3折牽回家

和死黨媽媽一夜情！18歲男：她真的很辣

太平洋雙颱？豪大雨擴大炸3天

斯文男把女友分屍7大塊！被判可教化免死

快訊／傳北市銀行員想獨吞15億！台新回應了

更多

最夯影音

更多
林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」

林志穎雙胞胎兒看到鏡頭秒變臉　婆婆看到親家母尬笑「減肥！減肥！」
3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

3個字點出伊能靜「最致命弱點」！　秦昊媽嚴厲：不管何時都要低調

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

「不成功媽媽」比「不紅」打擊更大　昆凌21歲就結婚：好慶幸很早生小孩！

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

還玩！大馬媽「奇招」教訓3頑兒　膠帶+手機零距離貼臉：看個夠

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面