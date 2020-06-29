店員不小心把OS打上去！她見明細表「3字抱怨」臉垮掉　網驚：犯大忌

▲店員不小心把內心話打在單據。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

被點餐明細出賣的店員！一名女網友表示，昨天趁著連假最後一天，到台北某家燒肉店用餐，點了許多肉盤、蔬菜，其中一道「鮭魚鬆茶漬飯」請店員芥末多加一點，女店員也貼心回應「沒問題！」直到她吃飽準備結帳時，一瞄到明細表臉瞬間垮下來。

原PO在臉書社團《爆怨公社》表示，她點餐時請店員鮭魚茶泡飯多加一點芥末，當下對方的態度平和親切，後來餐點也確實依照她的需求來製作，原本整個用餐體驗都很愉快，但結帳時她拿起明細表確認，竟然發現鮭魚茶泡飯下方多了一行備註「芥末多多，他很煩」，眼尖的她立刻揪出「他很煩」三個字，無奈地拍下來PO到網路上，「我請託芥末可以多一點點給我嗎？小姐說沒問題…結果…」。

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網友紛紛回應，「抱怨到被客戶發現，大忌大忌」、「我自己是餐飲的，外場可能是想讓內場知道她的心情，然後也讓大家笑一下，但明細印出來給客人的忘了改掉XD」、「有證據應該可以打去申訴，至少換點小優惠回來，比如說芥末多多之類的」、「到底多煩人家會這樣打，我很好奇中間發生什麼？」

原PO後來在留言處更新，該名店員已經打電話來致歉，「就這樣算了，不想為難那個工作人員」，她也會替對方求情，不希望對方真的因為此事丟了工作。

▼店員事後打來道歉。（圖／翻攝自爆怨公社）

