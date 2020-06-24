斗南分享粽香福袋　實物銀行加碼點數傳播愛

▲雲林縣政府加碼提供10~30點數給親自超市領取物資家戶，更鼓勵有需要的鄉親走出來使用服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南鎮公所24日於斗南區實物銀行超市辦理「斗南分享粽香福袋實物銀行加點傳愛」活動，經功德會捐贈12萬元、白米及關廟麵及大潤發端午福袋外，現場頒贈感謝狀將福袋分送斗南鎮弱勢家戶近500戶，也拋磚引玉轉贈斗南區實物銀行家戶60份，縣府更加碼提供10~30點數給親自超市領取物資的家戶。

雲林縣政府社會處長林文志說明，斗南區實物銀行自2020年3月27日開辦，目前服務56家戶(含斗南、大埤及古坑)，斗南鎮公所致力媒合社會民間資源活絡實物銀行服務，縣府也加碼提供10~30點數給親自超市領取物資家戶，更鼓勵有需要的鄉親走出來使用服務。

斗南鎮長沈暉勛表示，感謝蓮華精舍濟公活佛功德會扮演領頭羊的角色，北部負責人鄭兆亨、詹佳晏、王保憲、詹麗蓉，及中部負責人蔡金鑽師兄委託斗南在地人江欣慧、江欣怡師姊親臨現場，發送低收、中低收、低收老人、兒童及少年生活扶助近500家戶端午福袋，透過捐款新臺幣12萬元、捐贈白米2公斤100包及關廟麵12大袋。

沈暉勛指出，斗南在地廠商大潤發也響應捐贈端午福袋60份予斗南區實物銀行家戶，內含粽子、四神湯、生活用品、冷飲冰品等，更提供即期麵包發送給本鎮有需要的鄉親，協助改善弱勢家庭生活，期許能善盡企業社會責任，拋磚引玉讓愛延續下去。

斗南鎮長沈暉勛呼籲，自即日起整個暑假期間，凡鄉親至斗南區實物銀行尋求服務，不僅每位可免費享用一份冰飲品，每一實物銀行家戶也可多領取一份特殊用品；另外也竭誠歡迎企業、鄉親們主動洽詢以上服務專線，分享您的實物與大愛，共同響應把愛傳出去，幫助有需要的鄉親，一起創造斗南共好共榮生活。

▲斗南鎮公所分享粽香福袋實物銀行加點傳愛活動，經功德會捐贈12萬元、白米及關廟麵及大潤發端午福袋外，現場頒贈感謝狀將福袋分送斗南鎮弱勢家戶近500戶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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