蔡英文提名陳菊出任監察院長　7位監委名單同步出爐

▲總統府秘書長陳菊。（圖／陳菊臉書）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文預計19日提名前總統府秘書長陳菊出任監察院長並兼任國家人權委員會主委，同時也會提名7位兼任委員的監委，包括：婦權工作者紀惠容、前立委王榮璋、台少盟秘書長葉大華、總統府原轉會委員鴻義章等4人，以及現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇。

為第一屆國家人權委員會的成立，7位監委將兼任國家人權委員會當然委員。據指出，陳菊除了出任監察院長，也將兼任國家人權委員會主委。

黨政人士指出，監察委員提名方面，3位為現任監委王幼玲、高涌誠、田秋堇，分別投入勞工、移工權益、身心障礙者權益、環保、人權等議題。

另外，新任4位監察委員提名人，分別為婦權工作者、前勵馨基金會執行長紀惠容，以及關心賦稅人權與經濟弱勢議題、前身心障礙聯盟秘書長的前立委王榮璋。

此外，還有投入兒少權益法案倡議、現任台灣少年權益盟秘書長葉大華，與具原住民運動經驗與醫學公衛專業、也是現任總統府原轉會委員的鴻義章Upay Kanasaw。

▼陳菊與蔡英文。（圖／翻攝陳菊臉書）



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