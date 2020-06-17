大埔藥房遭強拆！屋主含恨「陳屍排水溝」　7年後房子蓋回來了

▲張藥房7年前遭苗栗縣府強拆，現在重新蓋回來。（合成圖／翻攝《東森新聞》、記者黃孟珍攝）



記者柯振中／綜合報導

苗栗縣竹南鎮大埔里2013年發生強拆事件，導致仁愛路上的「張藥房」被拆掉，屋主張森文情緒低落，最後落水身亡。經過多方協調，「張藥房」終於原址重建，儘管室內坪數僅剩7坪，張森文的遺孀彭秀春還是出面感謝，「家就是家，大小沒有關係。」

回顧這起事件，當時苗栗縣政府準備執行都市計畫，2010年派出怪手，挖毀拒絕徵收戶的稻田，引起社會關注，當時的行政院承諾「劃地還農，原屋保留」，但住戶們仍收到縣府公文，被要求限期搬出，否則強制拆除。

▼張藥房原址重建，外部已大致完成。（圖／記者黃孟珍攝）



位在竹南鎮仁愛路的「張藥房」正好是要被強徵的地段之一，該藥房早前就因為道路拓寬，被徵收過一次，全家僅有6坪可以容身。當時事件鬧得沸沸揚揚，苗栗縣府趁著居民、社運團體北上抗議，強制執行拆除，導致張森文一家流離失所。

遭到強拆後2個月，張森文2013年9月18日上午外出散步，突然失蹤，與外界失去聯繫，過沒多久被發現陳屍排水溝，被研判為自殺，全案結案，引起了社會群眾的憤怒。

▼張藥房外觀已經完成，室內仍在裝修，預計7月中旬就可以新居落成。（圖／記者黃孟珍攝）



時任苗栗縣長的劉政鴻聽聞這起事件，沒有多做表示，只呼籲「一定要詳細查明」，被外界痛罵「劊子手」。太陽花學運領袖陳為廷到張家現場抗議時，更拿鞋子丟中劉政鴻，一狀被告上法院。

案件經過不斷延燒，居民終於打贏官司，「張藥房」2018年7月18日原址重建，直到2020年已初步完成外觀，正在進行內部裝潢。對此，張森文的遺孀彭秀春出面感嘆，非常謝謝總統蔡英文、前行政院長林全、內政部與社會大眾的幫忙，今日才能夠重建，儘管空間只有7坪，但「家就是家，大小沒有關係」。

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▼大埔張藥房重建已接近完成。（圖／記者黃孟珍攝）



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