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連6年資助偏鄉教育　安達人壽宣布：為偏鄉孩童送上新書

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▲安達人壽總經理李崇言（左）與壽險文教基金會董事長許舒博推廣好書。（圖／安達人壽提供）

▲安達人壽總經理李崇言（左）與壽險文教基金會董事長許舒博推廣好書。（圖／安達人壽提供）

財經中心／台北報導

不受疫情影響，安達人壽宣布，持續以行動支持壽險文教基金會公益服務理念，連續6年響應「集結愛、送偏鄉」活動，攜手為偏鄉孩子送上新書，期盼學子能跨越城鄉距離，透過閱讀開拓寬廣的視野。

安達人壽表示，農曆新年至今，世界各地皆受新冠肺炎疫情影響，但疫情不能影響教育，教育是百年樹人的社會事業，安達人壽深知此時此刻，更需要安定社會與鼓舞人心的正向能量。

壽險文教基金會董事長許舒博長期與安達人壽攜手合作「集結愛、送偏鄉」贈書活動，期望透過閱讀的力量，讓孩子建立自信心與成就感，提升自我競爭力，同時藉由贈書活動表達安達人壽對偏鄉學子支持與鼓勵。

安達人壽指出，今年選擇的書籍為台大保經董事長陳亦純推出的新書《生命的醒悟—心轉命轉》，本書是陳亦純歷年來對人生及生命的體悟，書中分為「自覺」、「鼓舞」、「信念」、「警示」四大章節，共66篇、100多則熱情的正面文章，希望讀者了解人生最大的貴人就是自己，只要醒悟，心轉命就轉。

安達人壽總經理李崇言與壽險文教基金會董事長許舒博希望藉由這本好書，讓孩子們透過多元思維，走出不一樣的路。

安達人壽透露，壽險文教基金會一直號召金融同業及廣大的社會大眾共同關心偏鄉學子的求學路，期望大家攜手發揮愛心，減輕偏鄉清寒家庭的經濟重擔，讓孩子專心於課業；安達人壽長期重視存在於偏鄉的弱勢需求，期許更多人能攜手傳愛進偏鄉，為其挹注知識資糧。

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