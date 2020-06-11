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又有美艦接近！「拉爾塔號」由東海進入台灣北部海域　一路朝馬祖航行

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▲▼美軍驅逐艦帕拉爾塔號（USS Rafael Peralta排出115的字樣，代表在東海部署115天。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

▲美軍驅逐艦帕拉爾塔號（USS Rafael Peralta ）。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國海軍勃克級驅逐艦「拉爾塔號」（USS Rafael Peralta, DDG 115）11日由東海接近台灣北部海域，根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）在Twitter上指出，「拉爾塔號」在11日接近台灣北部海域後，一路朝向馬祖方向前進，但後續動向則尚未明瞭。

在近2個月的時間裡，美軍頻繁派遣艦艇、偵察機在東、黃海執行任務，光是6月至今（11日）在台灣周遭區域就有4次的行動，分別是2日派遣拉爾塔號在東海執行任務，由黃海一度接近山東半島，距離最近僅距86海里，時隔2天又於4日派遣第七艦隊「伯克級」神盾驅逐艦羅素號（USS RUSSELL DDG-59）穿越台灣海峽。

隨後在9日上午派遣C-40A繞過基隆後沿著台灣西部陸地上空向南飛行，從我國領土上空飛過，後來從台南外側離開，最後就是今日的行動。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮11日針對美軍C-40A運輸機飛越台灣一事譴責，這已經損害中國主權、安全、發展利益，違反國際法和國際關係基本準則，是一起非法行徑和嚴重挑釁事件，「我們對此表示強烈不滿和堅決反對，民進黨當局勾結外部勢力侵犯中國主權安全，破壞台海和平穩定，禍患島內民眾安全福祉。」

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