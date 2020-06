又有美艦接近！「拉爾塔號」由東海進入台灣北部海域　一路朝馬祖航行

▲美軍驅逐艦帕拉爾塔號(USS Rafael Peralta )。(圖/翻攝自U.S. Pacific Fleet臉書)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國海軍勃克級驅逐艦「拉爾塔號」(USS Rafael Peralta, DDG 115)11日由東海接近台灣北部海域,根據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」(SCSPI)在Twitter上指出,「拉爾塔號」在11日接近台灣北部海域後,一路朝向馬祖方向前進,但後續動向則尚未明瞭。

USS Rafael Peralta steams towards Taiwan Strait, Jun 11.

Feeling like another transit? pic.twitter.com/fxUHiLmr8m