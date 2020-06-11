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美軍3航母部署太平洋！　訓練畫面曝光

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲羅斯福號、雷根號、尼米茲號，在太平洋海域進行應對疫情訓練 。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

實習記者賴韻如／綜合報導

美國太平洋艦隊9日在官方臉書（U.S. Pacific Fleet）指出，目前有3個航母打擊群，包括羅斯福號（USS Theodore Roosevelt-CVN 71）、雷根號（USS Ronald Reagan -CVN 76）以及尼米茲號（USS Nimitz-CVN 68），都在太平洋海域進行疫情的應對訓練，保護航行中船舶免受病毒侵襲以及維護區域的穩定。

據USNI NEWS 報導，美軍第70特遣隊宣布，雷根號（USS Ronald Reagan -CVN 76）在當地時間周一（8日）離開日本橫須賀的母港，該航母搭載了橫須賀美軍陸戰隊航空站第5艦載機聯隊（Carrier Air Wing 5），並由「第15驅逐艦」中隊護衛。此外，雷根號航母已於4月完成年度維修、5月進行海上試驗後便開始巡邏任務。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲▼ 尼米茲號航母戰鬥群也於周一完成了隔離期並開始部署 。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／U.S. Pacific Fleet）

美軍第70特遣隊指出，雷根號進行完海上試驗之後，開始進行部署，為了擁有足夠戰鬥力，除了第5艦載機聯隊的人員及戰機外，還裝載了1000多噸軍械，使該艦在水線以下下沉了5英吋（約12.7公分）。另外，雷根號在部署之前，讓全體5000名官兵實行了為期14天的行動限制（ROM），更進行檢驗，防止病毒在航母上傳播。

報導也指出，在美國西海岸的尼米茲號航母戰鬥群的8000名官兵於4月初進入隔離期，同樣也於周一完成了隔離期並開始部署。據悉，尼米茲號航母於當地時間上午11點半離開聖地牙哥母港，將部署在西太平洋，預計將巡洋艦普林斯頓號（CG-59）、阿利·伯克級導彈巡洋艦約翰·保羅·瓊斯號（DDG-53）、斯特雷特號（DDG-104）和拉爾夫·約翰遜號（DDG-114），以及第17艦載機聯隊等加入尼米茲號航母戰鬥群。

USS Theodore Roosevelt (CVN 71), USS Ronald Reagan (CVN 76), USS Nimitz (CVN 68) and the three carrier strike groups...

U.S. Pacific Fleet 發佈於 2020年6月8日 星期一
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