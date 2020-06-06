罷韓投票1823投開票所　2萬2000人投入選務

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

文／中央社

高雄市第3屆市長罷免案今天投票，依高雄市選舉委員會統計，總計投票所數有1823所，投入選務工作人員達2萬2000人。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情影響，今天的罷免案投票，動員2萬2000名選務工作人員，38個行政區的1823投開票所，每一投開票所配置12.5名工作人員為原則，其中有2名管理員擔任防疫人員辦理防疫工作。

至於今天民眾投票如未戴口罩是否可投票，市選委會說明，除會請配合社交距離，如經量測體溫未發燒者，仍予進行投票；有發燒者會發給簡式口罩，並登記姓名及聯絡方式，並給予配戴手套後，依工作人員引導至專用遮屏進行圈選投票，不影響投票權。

高雄市選委會公告選舉人名冊閱覽，第3屆市長韓國瑜罷免案投票人數229萬9981人。依選罷法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。依高雄市投票人數計算，罷免門檻是57萬4996票，且同意票數多於不同意票數。

另外就各行政區投票人數來看，以鳳山區29萬4083人最多，其次是三民區28萬1281人。投票人數在10萬人以上的行政區，依序包括左營區15萬8116人、前鎮區15萬7294人、楠梓區15萬1524人、苓雅區14萬2733人、小港區12萬9597人、鼓山區11萬3422人，8個行政區的投票人數占總投票數6成比例。至於投票人數最少的是茂林區1520人。