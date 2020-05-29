翻新米其林El Coq餐廳空間　揮去典雅當代，迎來超現實風格

坐落在義大利維琴察、毗鄰領主廣場的中心，有 義大利最年輕米其林主廚Lorenzo Cogo 所經營的餐廳El Coq，原先受新冠病毒（COVID-19）疫情衝擊而關閉，現在餐廳則已準備好以嶄新風貌對外重啟營業。

2012年以25歲之齡摘下米其林榮耀的Lorenzo，事實上已好段時間深感餐廳無論菜單和風格，都難以反映他對料理的態度與藝術性，於是2019年底他著手調整菜單，並邀來設計師暨藝術家友人Matteo Cibic翻新餐廳空間。





2016年起，Lorenzo將El Coq餐廳從家鄉馬拉諾維琴蒂諾（Marano Vicentino）搬遷到目前領主廣場，當時餐廳不僅能徜徉基地那份風雅古懋的氣息，踏入室內則可領略十分當代的設計風韻：淺色木地板襯著灰色牆面、薄紗透光簾幔形成嬝娜舒適的照明，再搭配白色亞麻桌巾、白瓷盤和點綴中央的素雅花卉，這些裝修語彙，完美標誌著典型米其林用餐體驗。不過這種風格演繹，當 Matteo在2019年操刀空間規劃後，就有了大膽而前衛的翻轉。

▲El Coq 搬遷到領主廣場時的初期室內風格，典雅當代。

▲經Matteo Cibic 重新設計，整體風格有了大膽的跳躍。

事實上，Matteo正是大名鼎鼎孟菲斯（Memphis）美學運動核心人物Aldo Cibic的姪子，對於將主廚思考予以視覺化的創作策略，他談到，「Lorenzo的料理受到他的旅行體驗所影響，而我喜歡以他的世界為藍圖這項概念。」因此Matteo從另一位著名的維琴察人Antonio Pigafetta擷取靈感，他是威尼斯學者，500多年前與麥哲倫（Ferdinand Magellan）共同環遊地球，並在其航海日誌中詳載了歷程。

Matteo提到，「在Antonio Pigafetta的紀錄中，他描述世界盡頭（彼端）是個充滿奇珍異獸、煙霧繚繞、覆蓋特殊植披的怪地方，而我企圖再想像這樣一處世界，失去時間感的世界。」Matteo歷來以其繽紛用色、嬉戲式美學、馬戲團風格物件的設計著稱，對造訪餐廳的饕客，則能在此15或25世紀的異域環境展開冒險。而這種略顯荒誕不經的詮釋，卻實現了Lorenzo所期望的結果。

圖文來源／Architectural Digest、Matteo Cibic Studio

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