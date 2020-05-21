東森購物得意狗兒童繪畫著色比賽徵件開跑　總獎金高達20萬元

圖、文／東森購物提供

得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽徵件開跑囉！狗是人類最忠實的朋友，東森購物與旗下超人氣吉祥物「得意狗」聯手，舉辦兒童繪畫著色比賽，讓孩子們盡情透過畫筆彩繪出與狗狗相處的點滴。同為愛狗人士的綜藝天王吳宗憲與吳姍儒Sandy也熱情邀請全國就讀幼稚園及國民小學的小朋友，一起發揮創意，畫出和狗狗好朋友「得意狗」相處時的快樂時光。自 5/20（三）至6/30（二）期間開放收件，完成繳件報名每人即可獲得500元東森幣，通通有獎不限名額，首獎可獲得10,000元東森購物提貨券與24色彩色筆組，還有許多豐富好禮，活動總獎金高達20萬元！

東森購物舉辦首屆「得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽」，期望透過可愛的吉祥物「得意狗」形象，培養孩子們對繪畫的興趣，讓天馬行空、無拘無束的創作能夠盡情揮灑，因此邀請全國就讀幼稚園與國民小學的小朋友們踴躍報名參加，發揮想像力彩繪出與「得意狗」好朋友的互動相處，用實際行動友善汪星人。

東森購物提供多元且便捷的圖稿領取途徑：即日起民眾可至活動網站下載列印圖稿；或至全台「東森寵物雲」及「東森自然美直營門市」領取圖稿紙；6/15（一）前，歡迎來電東森購物語音專線（0809-099-993）索取圖稿紙。

繪畫在啟蒙教育中有著相當重要，對於小朋友而言，繪畫不僅是發現生活中的美，更是孩子們觀察力、構圖能力、感受力與繪畫記憶水平的訓練！東森購物希望小朋友們透過畫筆，畫出與超人氣吉祥物「得意狗」相處的快樂時光，一起感受生活的美好。

首屆「得意狗好朋友兒童繪畫著色比賽」即日起至 6/30（二）開放徵件，第一階段每組將選出優秀作品50名，於 7/8（三）公布入圍名單；第二階段自 7/8（三）12:00起至 7/14（二）23:59 期間開放人氣票選，歡迎爸爸媽媽們號召親朋好友為小朋友的作品拉票，除了小朋友參賽作品有機會入選人氣獎外，參與網路人氣票選投票的親朋好友，每人更可領取100枚東森幣！第三階段將於 7/15（三）12:00 公佈得獎名單，東森購物將於 7/23（四）舉行頒獎典禮，更邀請到綜藝天王吳宗憲與吳姍儒 Sandy出席頒獎典禮，與小朋友同樂！

【活動網站】

https://events.ettoday.net/activity/2020ehsartcontest/rules

【作品規格】

1.紙張顏色及材料可以自由選擇。

2.可以使用任何繪圖材料，例如彩色鉛筆，記號筆，蠟筆或塗料等。

3.不接受數位創作。

4.不需裝裱。

5.不得以共同創作之方式參賽。

6.模仿過往參賽作品、知名畫作及具有版權之圖像（如迪士尼等）作品不予接受。

【繳件須知】

1.即日起至2020年6月30日止（以郵戳日期為憑），逾期將不予受理。

2.參賽作品與報名表均填寫完整，妥善包裝後郵寄至：23581新北市中和區景平路258號1樓「東森購物兒童繪畫著色比賽工作小組行銷廣宣部」收