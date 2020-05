HBO Now不再支援舊款Apple TV！　HBO Go則再延長數月

▲Apple TV。(圖/記者洪聖壹攝)

記者謝仁傑/綜合報導

HBO 在上週末宣布,HBO Now 不再支援第二代及第三代 Apple TV,但 HBO Go 和 HBO Now 在最新的‌ ‌Apple TV‌‌ HD 和 ‌‌Apple TV‌‌ 4K 平台上仍可以正常運行。

HBO Now 於2015年4月7日推出,擁有500萬訂戶,可以透過電腦、手機、平板設備和數位媒體播放器來享受影音串流體驗;與 HBO Go 不同,HBO Now 可作為獨立服務使用。

為了提供更好的影音串流體驗,該公司上月初宣布4月底取消 HBO Go 和 HBO Now 對 Apple TV 的支援,不過受到許多用戶的反對,後來再把日期延至5月15日,HBO Go 則將再延長幾個月。HBO 希望延長期限,讓人們有足夠的時間升級他們的 Apple TV。

▲即將推出的新影音平台「HBO Max」。(圖/HBO Max)

此外,HBO Max 將於5月27日首次亮相,內容將挾帶華納兄弟和特納電視台的節目及電影,目前還不清楚是否會在台灣同時上線,也不確定到時候 Apple TV Channel 會不會升級到能播放 HBO Max 完整的內容。它們也宣布,會支援第四代以後的 Apple TV、iPhone 和 iPad,並會整合 TV 應用程式,將串流媒體的所有影片、音樂訂閱和iCloud照片庫集合在一起,且可以在上面體驗豐富的3D遊戲。

至於這段時間受到影響的用戶,不妨嘗試透過 Roku 和 Amazon Fire TV 等其他影音串流媒體設備傳輸 HBO Go,或使用 AirPlay 將 HBO Go 傳輸到 Apple TV,也可以經由HDMI連接手機、平板或電腦連接到電視上。

