與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

▲耿爽再度槓上澳洲記者。（圖／路透社）



記者邱茀濱／綜合報導

繼大陸外交部發言人耿爽昨（28）日和澳媒記者發生一輪舌戰後，今（29）日再度上演一場你來我往的激烈爭辯。這名澳媒記者發現陸外交部官網上並未刊出昨日記者會上的每項問答，讓他質疑如何定義刊出內容？對此，耿爽反嗆，「咱們交流加在一起有20分鐘，你把我說的話都寫到你的報導裡了嗎？」

大陸外交部例行記者會上，《澳洲人報》記者問及，昨日他在會上提到有關康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）的問題，為何沒有記錄在陸外交部官網上，讓他質疑「作為新來北京的常駐記者，我想知道為什麼有的提問內容上網了，有的卻沒上，你們是怎麼決定的？」

耿爽回應指出，「昨天咱倆確實進行了比較長時間的交流，我不知道交流之後你對咱們的交流情況做了多少報導？咱們的交流加在一起有小20分鐘，你在報導中對此寫了多少？你把我說的話都寫到你的報導裡了嗎？」

耿爽沒等該名記者回答，又續指當然記者不用全盤報導記者會的每項細節，「因為那是你寫的報導，同樣地『這是外交部的網站，記者會的情況怎麼反映，我們來決定』。」最後他強調，在外交部的網站上，「我們從來沒說這是記者會的transcript（實錄）。」

►母親節送起來！氣炸鍋「大全配」 特價只要2,890元～