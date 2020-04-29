　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲中國大陸外交部發言人耿爽。（圖／路透社）

▲耿爽再度槓上澳洲記者。（圖／路透社）

記者邱茀濱／綜合報導

繼大陸外交部發言人耿爽昨（28）日和澳媒記者發生一輪舌戰後，今（29）日再度上演一場你來我往的激烈爭辯。這名澳媒記者發現陸外交部官網上並未刊出昨日記者會上的每項問答，讓他質疑如何定義刊出內容？對此，耿爽反嗆，「咱們交流加在一起有20分鐘，你把我說的話都寫到你的報導裡了嗎？」

大陸外交部例行記者會上，《澳洲人報》記者問及，昨日他在會上提到有關康明凱（Michael Kovrig）和邁克爾（Michael Spavor）的問題，為何沒有記錄在陸外交部官網上，讓他質疑「作為新來北京的常駐記者，我想知道為什麼有的提問內容上網了，有的卻沒上，你們是怎麼決定的？」

耿爽回應指出，「昨天咱倆確實進行了比較長時間的交流，我不知道交流之後你對咱們的交流情況做了多少報導？咱們的交流加在一起有小20分鐘，你在報導中對此寫了多少？你把我說的話都寫到你的報導裡了嗎？」

耿爽沒等該名記者回答，又續指當然記者不用全盤報導記者會的每項細節，「因為那是你寫的報導，同樣地『這是外交部的網站，記者會的情況怎麼反映，我們來決定』。」最後他強調，在外交部的網站上，「我們從來沒說這是記者會的transcript（實錄）。」

►母親節送起來！氣炸鍋「大全配」　特價只要2,890元～

ET快訊
她挖耳朵突失聰！男友驚：都是耳屎…網購「掏耳神器」一用下場超
羅志祥8年前被警告「千萬不要腳踏兩條船」　詹惟中神預言「劈腿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

健康碼「自己填就能申請」　陸媒調查：已有5名持湖北綠碼者確診

灌涼茶到一半「竟吃到大蟑螂」！她崩潰狂吐3次：以為是某種中藥材

陸今年電影票房損失估破1200億元　影院、製片、宣發「全部停擺」

陸低風險區返京「免觀察」　嚴控境外人員「14+7雙重隔離」

吃中餐「大桌菜」風險多！陸醫推「分菜」用餐：不做就是疾病前裸奔

上海李強視訊馬斯克　盼特斯拉工廠二期建設加速

「零號病人」如何追蹤？　陸專家：任務艱鉅、難認定感染時間

二期人體試驗完成注射！陸疫苗專家陳薇：一開始招志願者「心裡沒底」

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

台灣特色！4分鐘看「原住民傳統服裝」16族文化接力呈現...網大讚：美炸了

融化！阿金「緊抱小被被」滾動　露幸福臉萌暈網：快抱緊處理❤

錢櫃惡火5死...儲藏室充電池！ 工頭「過失致死」等3罪10萬元交保

躲浴室、濕毛巾摀口鼻超母湯！　HowHow宣導火災逃生觀念破迷思

討打日常！汪耍心機踩貓姐腳腳　下秒被「喵掌巴臉」網笑：屁孩XD

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

健康碼「自己填就能申請」　陸媒調查：已有5名持湖北綠碼者確診

灌涼茶到一半「竟吃到大蟑螂」！她崩潰狂吐3次：以為是某種中藥材

陸今年電影票房損失估破1200億元　影院、製片、宣發「全部停擺」

陸低風險區返京「免觀察」　嚴控境外人員「14+7雙重隔離」

吃中餐「大桌菜」風險多！陸醫推「分菜」用餐：不做就是疾病前裸奔

上海李強視訊馬斯克　盼特斯拉工廠二期建設加速

「零號病人」如何追蹤？　陸專家：任務艱鉅、難認定感染時間

二期人體試驗完成注射！陸疫苗專家陳薇：一開始招志願者「心裡沒底」

陸頒「摩天樓禁令」　住建部：一般不得新建500公尺以上建築

防疫交安都重要　南警一、五分局結合「五力」上街頭宣導

「駭人連環命案」燒出最強台劇！《誰是被害者》必追「五大特點」

SBL冠軍賽／台啤殊死戰力拚　射手群需頂住壓力突圍

疫情不退　哆啦A夢一封「來自未來的信」　逼哭網友

內衣摩擦炸痛！她右胸「爆長一片紅班」像千針刺膚...醫：疲倦是警訊

中職／親自餵球了解打者狀況　曾豪駒勤做筆記

演員老公解國小數學題！　老婆氣炸「不做出來不許出門」…爆笑對話曝光

與澳媒「舌戰」20分官網選擇性刊登？耿爽反問：我說的你都有報導嗎？

不斷更新／林安可連2場開轟　5局兄弟3比1統一

慈濟號召聚善念抗疫！花蓮縣府3波響應　近9百人參與蔬食行動

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

大陸熱門新聞

老公呼呼大睡…妻心死「懷抱幼女27F墜亡」

14歲少女遭父子洩欲「6年生3娃」　被找到已崩潰！

恐怖航班落地！「機上62人」感染新冠肺炎

戴N95上體育課很悶！醫生媽急曝驚人真相

女博主仿妝羅志祥　還原「30秒影片」

灌涼茶到一半竟吃到大蟑螂　她崩潰狂吐3次

第3條塔克拉瑪干沙漠公路全面復工　總長333公里

15名消防員滅火後吃早餐　她默默買單：不要跟他們說

狗狗散步太興奮　不小心誤殺主人

孤單外送員坐路旁「邊哭邊吃蛋糕」　原因超催淚

槓上澳洲記者！耿爽：陸網友留言是機器人？

2歲妹下體出血「飄異味」！醫一看驚了

全身按摩！人妻突然狂抖送醫搶救

導盲犬「淘寶」搭車被拒　當場倒地嗚嗚痛哭

更多熱門

相關新聞

槓上澳洲記者！耿爽：陸網友留言是機器人？

槓上澳洲記者！耿爽：陸網友留言是機器人？

澳洲政府近日要求國際社會就新冠病毒起源對大陸展開獨立調查，此舉被陸駐澳大使成競業指將引起大陸民眾不滿，掀起民間抵制潮。澳洲一名記者28日在陸外交部的記者會上，向發言人耿爽提及此問題，爆發激烈爭辯，記者認為民眾沒有對澳洲不滿，暗指陸官方威脅抵制，耿爽則叫記者自己去看網友留言，但又被澳媒記者認為網路可信度低，耿爽再度回應，「你覺得這些言論是機器人嗎？」

追病毒源頭向中國求償！耿爽回應了

追病毒源頭向中國求償！耿爽回應了

派醫療隊替金正恩治療？　耿爽回應了

派醫療隊替金正恩治療？　耿爽回應了

第二槍！密西西比州起訴中國

第二槍！密西西比州起訴中國

趁疫施壓台灣？　耿爽：挑撥離間

趁疫施壓台灣？　耿爽：挑撥離間

關鍵字：

澳洲人報耿爽

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

飯島愛為愛墮胎下海　孤獨死7天飄臭味

周揚青忍N年暴走：BB換ㄅㄅ

羅志祥道歉2次後再發聲！私訊5字回應好友關心

周揚青親上火線止血！

快訊／羅志祥沉默6天發聲了！

快訊／澎恰恰驚傳遭黑道逼債！欠破億鉅款「企圖尋短」　刑事局說話了

羅志祥再爆「後宮4女星」花名單！哀求周揚青放過

卡多里樂園斷軌處「骰出4次4點」！KID罕見變臉

台灣沒有本土確診？台中中山：真的沒有

金正恩驚爆腦死　南韓國會：金與正接繼承人

12萬人響應捐口罩　名單曝光網傻眼竟有「捐0片」

陳時中哭的那天「我坐在他前面」　醫藥記者窩在指揮中心的100天

地鐵驚見長腿妹！車廂內開腿他看傻

波霸女神遭性侵「小孩全程目睹」

南韓：金與正將成官方接班人

更多

最夯影音

更多
孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個

孟耿如開口叫「老公」羞到耳朵紅了　黃子佼太晚生..她憂：怕要一次照顧兩個
台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

台北療癒餐廳！和貓咪演偶像劇　狐獴爬背上、大嘴鳥餵食體驗♥

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

《動物森友會》版《Running Man》　上山過河走迷宮…掉進陷阱GG惹XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

警察等紅燈...機車騎士從旁秒過　闖紅燈右轉！網笑：勇者無懼XD

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

存不到錢？過度節省不會變有錢 他提醒：如何增加賺錢才更重要！

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面