F-35爆設計缺陷　以超音速巡航會破壞機尾、隱形能力

▲▼美軍 F-35 的作戰半徑超過1,000公里。(圖/路透社)

記者楊庭蒝/綜合報導

自從首架F-35戰機於2011年正式交付美國空軍開始服役後,配合衍伸機種可配合執行多樣的戰術、策略,被認定為是未來空軍的主力。但F-35聯合計劃辦公室(F-35 Joint Program Office)卻在日前表示,如果要使F-35達到超音速巡航,可能會破壞機尾,目前會以修改運行參數,限制性能以解決這一個問題。

F-35的機種包含採用傳統跑道起降的F-35A、短距離起飛/垂直起降機種F-35B和航空母艦艦載機的F-35C,是具有匿蹤設計的第五戰鬥機。F-35 聯合計劃辦公室的報告中指出,F-35 只能以超音速飛行一小段時間,如果以超音速巡航,不僅會造成機尾結構遭到破壞,還可能會毀損機身材料塗層,讓戰機失去隱形的功能。

根據《國防新聞》報導,在經過檢修人員的判斷後,認為要解決這一個設計問題背後所帶來的成本不符合效益,所以才會採取限制動力的方式被動解決問題。但這一限制也帶來巨大的影響,美國海軍的 F-35C 可能就無法執行超音速攔截任務了。

一位曾隸屬於美國海軍的退休飛行員分析,如果 F-35 遇到必須高速機動,以避免被在混戰中或導彈的攻擊中被襲擊,不能以超音速飛行就會造成很大的侷限。此外,海軍在外作戰的時間常常超過8個月,甚至是1年之久,如果每次 F-35都因為塗料或是結構受損而需要回基地,也會大大降低 F-35 的作戰能力。

A structural defect limits ability of the #F35 to sustain #supersonic flight - maybe not a big issue but we’re spending a lot of taxpayers money on them & the big floating target CV mother ships - is it best use of resource? Have more SSK/SSN instead? https://t.co/qniPYp7G5t