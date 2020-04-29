F-35爆設計缺陷　以超音速巡航會破壞機尾、隱形能力

▲▼美軍 F-35 的作戰半徑超過1,000公里。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

自從首架F-35戰機於2011年正式交付美國空軍開始服役後，配合衍伸機種可配合執行多樣的戰術、策略，被認定為是未來空軍的主力。但F-35聯合計劃辦公室（F-35 Joint Program Office）卻在日前表示，如果要使F-35達到超音速巡航，可能會破壞機尾，目前會以修改運行參數，限制性能以解決這一個問題。

F-35的機種包含採用傳統跑道起降的F-35A、短距離起飛／垂直起降機種F-35B和航空母艦艦載機的F-35C，是具有匿蹤設計的第五戰鬥機。F-35 聯合計劃辦公室的報告中指出，F-35 只能以超音速飛行一小段時間，如果以超音速巡航，不僅會造成機尾結構遭到破壞，還可能會毀損機身材料塗層，讓戰機失去隱形的功能。

根據《國防新聞》報導，在經過檢修人員的判斷後，認為要解決這一個設計問題背後所帶來的成本不符合效益，所以才會採取限制動力的方式被動解決問題。但這一限制也帶來巨大的影響，美國海軍的 F-35C 可能就無法執行超音速攔截任務了。

一位曾隸屬於美國海軍的退休飛行員分析，如果 F-35 遇到必須高速機動，以避免被在混戰中或導彈的攻擊中被襲擊，不能以超音速飛行就會造成很大的侷限。此外，海軍在外作戰的時間常常超過8個月，甚至是1年之久，如果每次 F-35都因為塗料或是結構受損而需要回基地，也會大大降低 F-35 的作戰能力。