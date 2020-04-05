國內出現15例無症狀患者！難辨識變防疫破口？　專家曝光傳染機率





▲中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，目前國內共有15例無症狀確診個案，由於無症狀患者難以辨識，外界擔憂是否恐成防疫破口機率。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，一方面要看患者本身病毒量多少，二方面是無症狀的話，飛沫噴出來的機會相對較低，這對傳播率都有影響。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前國內有15例無症狀確診陽性的患者，以奧捷團來說，有2位雖然無症狀，但肺部有輕微浸潤，這樣就不會歸到無症狀，會是有輕微肺炎情況。

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▲莊人祥表示，國內有15例無症狀確診個案。（圖／ETtoday攝影中心攝）

張上淳表示，主觀上沒有感覺，胸部X光檢查也沒任何發現，這樣就會定義為無症狀患者，但如果有浸潤狀況就會改列到肺炎裡面。以國內先前無症狀的個案來看，有部分人進一步做胸部電腦斷層，確實都沒有任何發現；但有一部分個案，用電腦斷層去掃描還是會發現有輕微變化，從斷層看會比胸部X光更清楚。

至於無症狀會不會傳染？張上淳說，因為無症狀患者呼吸道檢體還是有病毒，如果病毒量又高，當然有可能有傳染疑慮，但主要看患者有沒有咳嗽、打噴嚏症狀。如果沒有，相對患者飛沫噴出來的病毒量就沒那麼多，傳給其他人機率相對沒那麼高。

張上淳強調，當然還是以有症狀者傳給其他人機會較高，一方面要看病患本身病毒量，二方面是飛沫噴出來的機會，這都會對傳播率有影響。