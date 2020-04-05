收假日湧北返潮！高鐵再加開2列車　今起車上全面停售便當、飲料

▲高鐵今下午及晚上各加開1班北上列車。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

為加強服務清明假期結束後北返的旅客，高鐵經檢視運能調度後將於今（5）日下午及晚間，自左營站加開2班次北上各站停靠之全車對號座列車，歡迎購票乘車。

加班車資訊如下：



4/5（日）

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8826車次19:10自左營站發車，21:35抵達南港站。

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▲4/1防疫新制上路，進入高鐵車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

高鐵表示，2020「清明假期疏運」期間（4/1-4/6），所有車次一律實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用，以降低感染風險；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。

旅客可透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統等站外通路購買本車次對號座車票，歡迎多加利用；或至各車站售票窗口及自動售票機訂位購票乘車。

▲高鐵今日起調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，。（圖／記者李毓康攝）

另外，昨（4/4）日共載運8萬6千餘人次旅客，有88位旅客到站時未配戴口罩（約佔整體旅客0.1%），經高鐵站務人員說明相關規定後，順利購買口罩配戴並進站乘車，昨日也無旅客體溫超過37.5度遭婉拒搭乘。

配合防疫，高鐵自今日起調整車廂服務內容，全面暫停列車上之高鐵便當、推車飲料、食品及車上自動販賣機等各項販售服務，並同步撤除椅背網袋內之「TLife」車上雜誌；商務車廂亦暫停供應熱飲，改為提供單獨包裝之甜鹹點心各1份及瓶裝水，停止提供書報雜誌，以降低感染風險。