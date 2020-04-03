預支零用錢還是GG！妹子「戶頭剩2500」要熬1個月　網一看開銷噓爆：怪誰

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友上個月20幾號時，就先和家裡預支4月零用錢，沒想到新的一個月才剛開始，她的戶頭餘額僅剩2500，為此不禁苦惱，接下來該怎麼過活？然而，鄉民在看完她的開銷後，紛紛忍不住吐槽，「沒有收入就不要有太多非必要花費吧！」

女網友在PTT說道，因為當月的零用錢都花光了，所以3月20幾號時就先跟母親預支，「明明沒吃大餐，大多也都自炊，只是...多買了幾盆植物，160+100+180+110也不多啊！」

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此外，女網友買菜時多買了一支酒，加上防疫期間，所以買二手拼圖在家玩，「然後昨天把男友送的拼圖裱框+預購hello world拼圖，怎麼會就剩下兩千多了呢？到底怎麼會這樣？我4月要怎麼過啊？我現在想到的是，明天開始外出錢包只帶身分證、健保卡、學生證跟100塊，這樣總可以了吧！」

▲原po買了好幾個盆栽和拼圖。（圖／翻攝自PTT）

看完原po自述，鄉民紛紛點出關鍵，認為她花太多在不必要的開銷上，「明知沒錢還亂花」、「自己愛買些有的沒的，怪誰」、「老實說，妳這輩子最好不要辦信用卡，太危險了」、「明明就莫名奇妙花了一堆錢」、「噓買盆栽跟拼圖…...，都沒錢吃飯了，妳還買那些」。

另外，不少熱心網友則建議，「去買兩袋米跟醬油，拜託2000活一個月，去傳統菜市場買菜綽綽有餘啦」、「去打工，真的不要辦信用卡」、「自己煮，蛋、青菜都很便宜」。

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