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「醒來面對現實！」年輕美女拒檢拚自體免疫…男友：別小看新冠肺炎

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▲▼39歲女子奥特和男友。（圖／截自Josh Anderson臉書）

▲39歲女子奥特和男友。（圖／截自Josh Anderson臉書

文／吳昌騰醫師

She felt like 'something' was in her lungs.

新冠肺炎的小故事

請繼續往下閱讀...

寫在前面國際疫情依然險峻......真的要勤洗手，戴口罩，保持社交距離，小心健康。我相信大家都已經很認真看待這個病毒。

故事是這幾天發生在美國的......

美國新奧爾良（New Orleans）39歲女子奥特3月10日開始出現感冒症狀，然而其病情不斷惡化，等到男友安德森3月20日上門，她已在家中過世。她的男友傷心難過，在臉書上發了一篇貼文告誡其他人。

「不要對新冠肺炎掉以輕心」！

這名女子名叫奥特，來自新奧爾良，是一名為愛滋病患者服務的社會工作者。在男友的臉書貼文裡，他這麼寫著......奥特是在3月10日的時候，出現了新冠肺炎症狀的。那個時候，她還覺得一切都很OK，她還很樂觀地說，“感覺就像是感冒”，“有一點點發燒。”

原本，她在奥特工作的診所，她有優先獲得新冠肺炎檢測的機會，但是她選擇了拒絕。因為大家都說，她很年輕很健康也沒有發高燒，“風險很低”不需要做檢測。另一方面，是因為這個診所，一共只有5個測試套件，她考慮到只有5個測試機會，她把它讓給了其他人。

但幾天後，奥特依舊感覺不舒服，她到醫院去看了醫生。但醫院的醫生也都輕描淡寫，“他們覺得我不需要測試除非我發高燒了，一切都挺好的”。就這樣，奥特回到了家隔離，指望自己能夠自我治愈。但是，情況並不盡人願。幾天之後，奥特的病情加重， 全身嚴重無力且發燒。

在3月16日（週一），病情依舊沒有好轉。奥特覺得有些擔心，她終於跑去醫院做了檢測，但是卻被告知，檢測結果要最多五天才能出來。因此到了3月19日，奥特還在等待測試結果。她說，自己明明也沒有發高燒，應該不像是“重症”，不明白自己為什麼還沒有像其他人所說的「很快就痊癒？」而且在這一天，她突然感覺自己身體比前兩天好多了，還約了男友在保持社交距離的情況下一起遛狗。

在遛狗的過程中，她說自己“感覺肺裡有東西”。到了3月20日早上，男友安德森收到了奥特的訊息，她說自己感覺有在變好，她感覺充滿了希望。但是，在發完這條訊息之後，她就再也沒有回過男友的訊息。在幾個電話都未接之後，男友衝到了她家，卻發現奥特倒在了自家的廚房地板上，再也沒有醒來……

男友在臉書貼文裡痛苦地寫著：

「開新冠病毒玩笑的時候該結束了。」

「現在是保護自己、你所愛的人，和其他每個人安全的時刻……我希望每個人都可以醒來，面對我們的現實。」

「千萬不要以為年輕就一定是輕症」

奥特整個病程 3/10-/3/20，才10天！
新冠肺炎就是這麼無情！

看完後，相信大家更了解新冠肺炎病程的可怕！這段期間，真的要勤洗手，戴口罩，保持社交距離，小心健康。居家隔離、居家檢疫的朋友們，拜託不要四處趴趴走！這真的很重要！

【本文章已獲作者《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》 授權，未經同意請勿任意轉載】

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