「醒來面對現實！」年輕美女拒檢拚自體免疫…男友：別小看新冠肺炎

▲39歲女子奥特和男友。(圖/截自Josh Anderson臉書)

文/吳昌騰醫師

She felt like 'something' was in her lungs.

新冠肺炎的小故事

請繼續往下閱讀...

寫在前面國際疫情依然險峻......真的要勤洗手,戴口罩,保持社交距離,小心健康。我相信大家都已經很認真看待這個病毒。

故事是這幾天發生在美國的......

美國新奧爾良(New Orleans)39歲女子奥特3月10日開始出現感冒症狀,然而其病情不斷惡化,等到男友安德森3月20日上門,她已在家中過世。她的男友傷心難過,在臉書上發了一篇貼文告誡其他人。

「不要對新冠肺炎掉以輕心」!

這名女子名叫奥特,來自新奧爾良,是一名為愛滋病患者服務的社會工作者。在男友的臉書貼文裡,他這麼寫著......奥特是在3月10日的時候,出現了新冠肺炎症狀的。那個時候,她還覺得一切都很OK,她還很樂觀地說,“感覺就像是感冒”,“有一點點發燒。”

原本,她在奥特工作的診所,她有優先獲得新冠肺炎檢測的機會,但是她選擇了拒絕。因為大家都說,她很年輕很健康也沒有發高燒,“風險很低”不需要做檢測。另一方面,是因為這個診所,一共只有5個測試套件,她考慮到只有5個測試機會,她把它讓給了其他人。

但幾天後,奥特依舊感覺不舒服,她到醫院去看了醫生。但醫院的醫生也都輕描淡寫,“他們覺得我不需要測試除非我發高燒了,一切都挺好的”。就這樣,奥特回到了家隔離,指望自己能夠自我治愈。但是,情況並不盡人願。幾天之後,奥特的病情加重, 全身嚴重無力且發燒。

在3月16日(週一),病情依舊沒有好轉。奥特覺得有些擔心,她終於跑去醫院做了檢測,但是卻被告知,檢測結果要最多五天才能出來。因此到了3月19日,奥特還在等待測試結果。她說,自己明明也沒有發高燒,應該不像是“重症”,不明白自己為什麼還沒有像其他人所說的「很快就痊癒?」而且在這一天,她突然感覺自己身體比前兩天好多了,還約了男友在保持社交距離的情況下一起遛狗。

在遛狗的過程中,她說自己“感覺肺裡有東西”。到了3月20日早上,男友安德森收到了奥特的訊息,她說自己感覺有在變好,她感覺充滿了希望。但是,在發完這條訊息之後,她就再也沒有回過男友的訊息。在幾個電話都未接之後,男友衝到了她家,卻發現奥特倒在了自家的廚房地板上,再也沒有醒來……

男友在臉書貼文裡痛苦地寫著:

「開新冠病毒玩笑的時候該結束了。」

「現在是保護自己、你所愛的人,和其他每個人安全的時刻……我希望每個人都可以醒來,面對我們的現實。」

「千萬不要以為年輕就一定是輕症」

奥特整個病程 3/10-/3/20,才10天!

新冠肺炎就是這麼無情!

看完後,相信大家更了解新冠肺炎病程的可怕!這段期間,真的要勤洗手,戴口罩,保持社交距離,小心健康。居家隔離、居家檢疫的朋友們,拜託不要四處趴趴走!這真的很重要!

【本文章已獲作者《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》 授權,未經同意請勿任意轉載】