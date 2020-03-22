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醬料罐「卡滿陳年黑垢」他嚇壞：敢用嗎　千人反蓋樓推爆：是古早味老店

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▲▼ 小吃店醬料罐很髒 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲小吃店醬料罐外卡了滿滿汙垢 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人偏好吃外食，不過店家從備料到上桌的過程中不見得透明，消費者可能需要承擔衛生安全風險。一名網友在外吃麵時，發現桌上的醬料罐已經許久沒有清理，外面卡滿了陳年老垢，令他不禁好奇，網友們看到此景後是否願意拿取使用。貼文一出，吸引了千名網友討論戰翻。

「去吃個麵，看到桌上醬料髒成這樣，你們敢用嗎？」一名男網友在臉書「爆怨公社」貼出小吃店的照片，原來店家的醬料及牙籤罐上黏滿了汙垢，左邊裝醬油或是烏醋的罐子看起來更是久沒清潔，讓他一看覺得反胃、不敢徒手觸碰，好奇網友們敢不敢使用。

請繼續往下閱讀...

然而貼文一出，不少網友認為這是「店家生意很好」的象徵，且此景大多是在老店內才看得到的，「看不到的更可怕」、「越陳越香」、「證明是古早味啊」、「這麼髒這家店還不倒，代表大家吃了沒問題」、「生意太好沒時間清」、「在我們鄉下只要是生意不錯的店大多是這樣的」。

▲▼ 小吃店醬料罐很髒 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲ 網友回應。（圖／翻攝自爆怨公社）

但另一票人則是傻眼表示，若店家連這點小地方都做不好，更不用說店內其他設備的衛生了，「不會用，應該也不會再上門了」、「不注重衛生細節，廚房可能更可怕」、「這個我連麵都不敢吃了」。

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