布魯塞爾如空城！超市限制進出…照樣搶購一空　口罩缺貨民眾戴手套採買

文/中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電

比利時為防疫18日起禁止集會並限制行動,布魯塞爾一夕之間成為空城,歐洲議會空盪、火車站乘客稀少,超市規定人距1.5公尺、但口罩缺貨,民眾只好戴拋棄式手套採買。

2019年冠狀病毒疾病(COVID-19,武漢肺炎)肆虐全球,根據法新社統計,多國宣布封城或建議減少外出,至今有多達5億人受影響。

在關閉餐廳、咖啡館之後,比利時政府17日晚間宣布進一步嚴厲防疫措施,自18日中午起禁止民眾集會,並限制任意行動,但允許外出採買食物、藥物;在與他人保持距離下可戶外活動,不遵守規定將遭裁罰。

