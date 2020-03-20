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布魯塞爾如空城！超市限制進出…照樣搶購一空　口罩缺貨民眾戴手套採買

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▲▼布魯塞爾民眾在限制活動期間只能待在家中。（圖／路透）

▲布魯塞爾民眾在限制活動期間只能待在家中。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾19日專電

比利時為防疫18日起禁止集會並限制行動，布魯塞爾一夕之間成為空城，歐洲議會空盪、火車站乘客稀少，超市規定人距1.5公尺、但口罩缺貨，民眾只好戴拋棄式手套採買。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）肆虐全球，根據法新社統計，多國宣布封城或建議減少外出，至今有多達5億人受影響。

在關閉餐廳、咖啡館之後，比利時政府17日晚間宣布進一步嚴厲防疫措施，自18日中午起禁止民眾集會，並限制任意行動，但允許外出採買食物、藥物；在與他人保持距離下可戶外活動，不遵守規定將遭裁罰。

這項法令實施24小時後，中央社記者在街頭觀察，昔日熙來攘往歐洲議員、歐洲聯盟（EU）官員及大批遊客駐足的歐洲議會廣場，只見保全人員站崗，偶爾會有零星工作人員進出，保全人員一見到有人靠近會趨前詢問目的。

比利時目前未關閉大眾運輸系統，但減班降低運量，乘客大幅減少，在歐洲議會旁的「布魯塞爾-盧森堡」（Luxembourg）火車站，月台上不見旅客，進站的列車車廂內也只有零星乘客，當列車離去後，整個月台一片寂靜。

路上的公車及電車雖然減班，車上乘客仍然很少，且為保護司機，公車除禁止前門上車、並要求乘客勿靠近司機。

2019年冠狀病毒疾病疫情在歐洲快速擴散，比利時至19日累計有1795起確診病例，18日的嚴格禁令主要是限制人群接觸，感受改變最大的就屬大型超市賣場，繼限購令後再推出人距標準。

賣場為減少人群，符合消費者每人應有10平方公尺的空間要求，開始限制進場人數，要求一戶一人採買、從外頭排隊開始要求人距1.5公尺，布魯塞爾市區因大家未進城工作，今天排隊人龍不太長，但新聞報導，在郊區大賣場排隊人龍有數百公尺長。

在布魯塞爾超級市場會看到的特別景象，除了人距1.5公尺外，也可看到在缺乏口罩下，收銀員拿布蓋住口鼻、消費者戴上拋棄式手套採買商品，而在路邊坐著聊天的民眾也保持距離，大家都深怕被感染。

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