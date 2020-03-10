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日導演《南京抗疫現場》紀錄片紅了！　超嚴隔離「震撼日本網友」

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▲▼日本導演竹內亮拍攝10分鐘《南京抗疫現場》短片，引起日本民眾震撼。（圖／翻攝《南京抗疫現場》、新浪新聞）

▲日本導演竹內亮拍攝10分鐘《南京抗疫現場》短片，引起日本民眾震撼。（圖／翻攝新浪）

記者任以芳／綜合報導

最近，一部《南京抗疫現場》的紀錄短片登上日本雅虎首頁，10分鐘內容講述大陸對抗疫情的嚴格措施，以及大陸民衆日常工作和生活。日本富士電視台、朝日電視台、TBS電視台等多家媒體特別製作節目。該片導演竹內亮也表示，他很擔憂日本疫情，人民過於樂觀看待2%死亡數字，其實背後有很多人努力抗疫成果。

▲▼《南京抗疫現場》顯示日本人對大陸疫情太樂觀。（圖／翻攝　澎派新聞）

▲▼《南京抗疫現場》紀錄片顯示日本人對大陸疫情太樂觀。（圖／翻攝　澎派新聞）

竹內亮表示，當初拍這部片子有兩個原因，看到日本疫情越來越嚴重，日本民衆的防護意識還不太強，自己看著特別著急。另外，許多日本人只是看到大陸片面疫情相關數字，他們不知道背後的故事，所以以才想拍紀錄片，把大陸真實的抗疫的情況告訴日本民衆。

舉例，記錄片有一個訪問，顯示日本人對疫情過於樂觀態度。竹內亮在東京澀谷街頭，隨機採訪民衆對大陸疫情的看法，許多人都說「不用過於擔心吧，死亡率才2%」。竹內亮說，「他們完全不知道這2%背後的故事，大陸投入了多少資源、多少醫務人員冒著生命危險去前線支援，老百姓犧牲自己的工作和生活，才把死亡率降下來。」

▲▼日本導演竹內亮拍攝10分鐘《南京抗疫現場》短片，引起日本民眾震撼。（圖／翻攝《南京抗疫現場》、新浪新聞）

▲《南京抗疫現場》短片紀錄隔離日常，外來人員返回14天隔離，速食店零接觸、手機點單自取。（圖／翻攝　澎派新聞）

影片也記錄南京民眾隔離日常，外來人員返回要進行為期14天的隔離，速食店零接觸、手機點單自取，地鐵檢票口工作人員使用無接觸溫度計，乘客進入車廂掃描二維碼登記身份和乘車資訊，老師錄製線上網課，督促學生完成課業，企業復工條件嚴格，配備口罩、手套、酒精消毒液、護目鏡等。

▲▼日本導演竹內亮拍攝10分鐘《南京抗疫現場》短片，引起日本民眾震撼。（圖／翻攝《南京抗疫現場》、新浪新聞）

▲《南京抗疫現場》短片，大陸超嚴格防疫，引起日本民眾震撼。（圖／新浪新聞）

談到這次疫情最感動部分，竹內亮表示，「大陸人面對困難時的團結精神，作出巨大犧牲，讓他感受上下團結的決心。」雖然各項舉措嚴格，民衆爲了保護自己，也不給別人添麻煩，對於各項措施絕大多數人都是支持和嚴格遵守。

目前，這部片子在日本的反應特別大，目前包括NHK、TBS、富士電視臺等在內的超過10家日本媒體轉載了這部片子。日本民衆看到後很震撼，由於國情不同，很多網友認爲日本不可能做到大陸封城，還是希望借鑑防疫好方法，比如停課不停學的網上授課、地鐵等公共場所量體溫的措施。

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