「應有小規模社區傳播了」台大醫：院內感染是警訊！疫情像滾雪球走向臨界點

▲黃立民認為，院內感染以後，很容易再從院內又回到社區去。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，國內出現首起院內感染案例。對此，台大醫院小兒部主任暨兒童感染科主任、台灣感染症醫學會理事長黃立民1日表示，院內感染是警訊，代表疫情已往臨界點走，「小規模社區傳播應該也有了，有些可能還隱藏著，必須提高警覺。」而案例爆發後，確診醫院沒有封院，他也說明，封院是錯誤行為，應該放棄感染環境，另外隔離。

中央流行疫情指揮中心2月29日公布國內新增5例COVID-19確定病例，其中4例為2月28日公布案34（指標個案）確診前於北部某醫院的接觸者，分別為1名清潔人員（案35）及3名護理人員（案36至38）。

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指揮中心說，案35於醫院急診工作時曾接觸案34，其餘3人均為案34確診前住院病房之護理人員，4人陸續於2月18至25日間出現咳嗽、流鼻水、發燒等症狀，並於案34確診後列為接觸者採檢，於2月29日確診，為一起群聚事件。

對此，黃立民1日直言，院內感染是警訊，「院內感染以後，很容易再從院內又回到社區去，所以這變得像滾雪球。所以一旦出現院內感染是一個警訊，代表疫情已經往臨界點在走了。」

▼莊人祥表示，目前確實有零星社區感染，且本土病例超過境外移入，應該是屬於有「社區傳播的警訊」。（圖／記者張榮恩攝）

指揮中心指出，因應本起群聚，已要求醫院關閉案34確診前的住院病房，並進行環境清潔消毒；另針對病房工作人員、病患及陪病者等風險對象進行調查、隔離及擴大採檢。

指揮中心說，針對有症狀工作人員，如2次採檢皆為陰性，仍應持續居家隔離14天，期滿後須再採檢1次，確認為陰性後才能上班；無症狀工作人員則須經確認採檢陰性，且隔離期滿後才能上班；至於同病房住院病患，均已安置於指定單人病室隔離，經確認採檢陰性後才能出院，出院後仍須居家隔離至14天期滿。

而國內出現首例院內感染，確診醫院並沒有進行封院。對此，黃立民表示，「封院其實基本上是錯誤的行為，封院就是強迫裡面的人感染。其實最好方法是把這個機構放棄，把這個環境放棄，所有的人都搬到別的地方，病人就到醫院，還沒染病的人就搬到隔離空間。」

一般來說疫情發生會分為三個階段，第一階段是輸入型，以境外移入的個案為主，例如最近確診的33例日本大阪旅遊男性，以及到埃及旅遊的39例；第二階段則是本土或社區感染，像是先前衍生出的案32看護確診，就代表疫情已經進入照護體系。

▼社區傳播4種徵兆。（圖／翻攝衛福部臉書）

而現階段的台灣已來到院內感染的關鍵時段，要是沒有管控好，甚至影響社區，疫情恐怕大爆發。黃立民說，院內感染其實反映是社區感染，當社區感染到一個程度，院內感染就會出現，「你突然發現來住院的人有些根本就不像是（新冠）肺炎，其實他也帶病毒」，這就反映社區感染的人已慢慢在增加，「目前我們應該有社區的人被感染，這是沒有問題的，小規模社區傳播應該也有了，有些可能還隱藏著，必須提高警覺。」

衛福部日前公布「社區傳播」（community spread）有4個徵兆，包括確定病例無法找到感染源、本土感染個案遠超過境外移入感染個案、出現持續性的傳播鏈，以及有廣泛發生的群聚事件。

指揮中心應變官莊人祥受訪表示，目前確實有零星社區感染，且本土病例超過境外移入，應該是屬於有「社區傳播的警訊」，也顯示疫情發展更加嚴峻。但他也強調，這是擴大社區監測得來的結果，因為持續監測、及早發現，就有機會降低快速傳播。