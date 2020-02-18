新冠肺炎捲起台灣經濟海嘯　觀光旅遊業「一個字形容現況」恐損上千億

圖、文／鏡週刊

隨著新型冠狀病毒（武漢肺炎）持續蔓延，台灣內需市場大受衝擊，包括觀光旅遊、餐飲零售等產業，近來業績狂掉，不少業者無奈表示：「現在只有一個『慘』字可以形容！」業界人士分析，儘管疫情尚在控制範圍內，對國內產業仍會造成衝擊，其中觀光旅遊業恐會損失上千億元，呼籲政府加快實施紓困計畫，幫助業者度過疫情危機。

▲九份過去是熱門的觀光景點，受疫情影響，整條老街變得相當冷清。（圖／鏡週刊提供，下同）



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週末走在九份老街，不見熙來攘往的人潮，迎面而來的是陣陣冷風，空氣中夾帶著雨，為老街更添無限淒涼。每到假日，九份總是會湧入大批觀光客，隨著武漢肺炎疫情爆發，不僅陸客來不了，其他外國旅客也沒多少人，整條街冷冷清清，有些業者乾脆拉上鐵門不營業，防止虧損。

「往年遊客想到九份過年，1、2個月前就訂不到房間了，今年春節，許多民宿都有閒置房間，真的很慘，年後因為傳出鑽石公主號郵輪的旅客曾造訪老街，更是雪上加霜，像我們民宿到3月底前，訂房率剩不到1成，不知道接下來該怎麼辦。」一名九份民宿業者憂慮地說。

隨著武漢肺炎疫情爆發，全球經濟成長大受威脅，瑞銀日前下調第一季全球GDP成長率預測，從3.2％降至0.7％，成為金融海嘯以來最低的預估數字，中國大陸首季GDP成長率面臨6％保衛戰，台灣也無法倖免，主計處已將第一季GDP大幅下修至1.8％，為近15季新低，全年預測值調降至2.37％，是4年來的低點。

本刊調查，武漢肺炎來勢洶洶，對台灣內需市場影響特別大，「為了防疫，民眾大多減少出門不消費，包括交通、觀光、旅遊、餐飲及零售業都會受到衝擊，其中又以觀光旅遊業影響最大，估計恐會損失上千億元。」全國商業總會理事長賴正鎰憂心地表示。

像第一線的導遊和領隊因為旅行團大量取消，在沒有底薪的情形下，經濟來源馬上失去支撐，台灣規模最大的雄獅旅行社也受疫情影響，隨著旅行團紛紛取消，日前宣布營收損失超過25億元；飯店、民宿同樣慘兮兮，幾乎快成蚊子館，住房率只剩個位數，只希望政府加快實施紓困計畫，幫助業者度過疫情危機。



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