民眾黨譴責WHO矮化台灣「請適可而止」　大陸不應用蠻橫手段阻撓

記者蔡文鈴/台北報導

世界衛生組織(WHO)發布最新武漢肺炎疫情報告,將台灣稱為「台北及周圍地區」(Taipei and environs),外交部對此表達強烈抗議,外交部長吳釗燮也透過推特怒嗆「WHO, what's wrong with you? (WHO你有什麼毛病?」

台灣民眾黨立法院黨對針對此事,表達強力譴責,「請世界衛生組織適可而止」,人民的健康是普世價值,不要因為政治力介入,而蒙蔽台灣人民追求對等疫情資訊的權利。

民眾黨透過臉書聲明表示,柯文哲主席曾多次提到,國際場域的外交角力,不應該將醫療當作籌碼,面對嚴峻的疫情考驗,人民的生命安全應該被放在第一順位,中國大陸與WHO不得用任何的政治理由,封殺台灣人民參與世界衛生組織的權利,甚至設下任何政治前提,相關做法,最終只會使人民的抗中心態更加堅定。

民眾黨指出,國際社會已有相當多盟友,堅定支持台灣參與世界衛生組織,包含日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道皆在公開場合表態支持,WHO的相關做法與說法,不僅矮化我國主權,更引發全球公憤,已有超過20萬人連署要求秘書長譚德塞下台。



民眾黨團強調,國際組織不應該排除任何一個國家與地區在外,中國大陸也不應該用蠻橫手段,多次阻撓,台灣的公衛與防疫水平擁有世界頂尖水準,在全球共同防疫的陣線上,不應該缺席。

