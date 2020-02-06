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民眾黨譴責WHO矮化台灣「請適可而止」　大陸不應用蠻橫手段阻撓

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▲▼民眾黨籲WHO適可而止。（圖／民眾黨臉書）

▲民眾黨籲WHO適可而止。（圖／民眾黨臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

世界衛生組織（WHO）發布最新武漢肺炎疫情報告，將台灣稱為「台北及周圍地區」（Taipei and environs），外交部對此表達強烈抗議，外交部長吳釗燮也透過推特怒嗆「WHO, what's wrong with you? （WHO你有什麼毛病？」

台灣民眾黨立法院黨對針對此事，表達強力譴責，「請世界衛生組織適可而止」，人民的健康是普世價值，不要因為政治力介入，而蒙蔽台灣人民追求對等疫情資訊的權利。

民眾黨透過臉書聲明表示，柯文哲主席曾多次提到，國際場域的外交角力，不應該將醫療當作籌碼，面對嚴峻的疫情考驗，人民的生命安全應該被放在第一順位，中國大陸與WHO不得用任何的政治理由，封殺台灣人民參與世界衛生組織的權利，甚至設下任何政治前提，相關做法，最終只會使人民的抗中心態更加堅定。

民眾黨指出，國際社會已有相當多盟友，堅定支持台灣參與世界衛生組織，包含日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道皆在公開場合表態支持，WHO的相關做法與說法，不僅矮化我國主權，更引發全球公憤，已有超過20萬人連署要求秘書長譚德塞下台。

民眾黨團強調，國際組織不應該排除任何一個國家與地區在外，中國大陸也不應該用蠻橫手段，多次阻撓，台灣的公衛與防疫水平擁有世界頂尖水準，在全球共同防疫的陣線上，不應該缺席。

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