避談身分抹紅　徐正文8點聲明用「寓言故事」反問：救台灣人有錯嗎？

▲台北市家長會長協會總會長徐正文受訪，視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

首批武漢247名台商包機回台後，協助聯繫台胞成立救援會的徐正文，因具中共政協身分，名單更被爆出「偷塞人」爭議，廣受抨擊。對此他今（6）日上午在個人粉專發出長文聲明，首先以「寓言故事」反問批評者，自己「幫助台灣人回台有錯嗎？」並提出八點聲明，表示「如果大家問我知道這樣情況被污名化，我還會救他們嗎？我會的。」

首批武漢247名台商包機回台後，出現1例新冠肺炎確診，名單更被爆出塞進數十名陸配，和與台辦、台協關係密切人士，排擠迫切需要的國人需求，以致日前號召滯留台商家屬出面請願，並多次聯繫滯留台商轉達訊息的湖北武漢台胞返鄉救援會徐正文，被推到風口浪尖。

▲首批返台武漢台商包機已有一人確診，名單也爆出爭議。（圖／記者李毓康攝）

對於外界質疑，徐正文今天一早在媒體群組預告，自己將會發表聲明，同時因為「正在忙著整理名單」，不方便出面受訪。

徐正文在聲明中，以「大家真的願意同胞回家？」為題，以故事比喻此次包機事件。他說，在同一條馬路上，不同位置上，有二個人在路邊，看到二個人被撞倒在地上，大家紛紛圍觀，但是沒有人敢去救，來去匆匆車和人，卻沒有一個人去救她。

他說，各行各業背景的人走過連可能因為大家都怕救了之後，這個人反咬他一口，說他撞的，等到這個人最终快死之前，被走過有正義感兄弟背景的人救出，送到醫院急救，一個人順利救活了，另外一個人還等著救援。後來被救人，因為不記得是誰撞他，他的家人就告那救他的人，還說他背景不好。

徐正文反問，但是救人時候有必要分什麼身份？這個這救人的人本來應該被表掦這樣精神，反而被誤解。

▲徐正文和後援會統計的湖北滯留台商名單。（圖／徐正文提供）

針對包機事件，徐正文說明，在一月下旬，他在日本旅行看到台灣新聞，武漢肺炎疫區受困台灣人，陸委會和蔡總統不斷呼籲，救援自己同胞，無奈兩岸政治環境角力，雙方始終沒有突破性發展。

看到其他國家人救出自己國民，政府始終沒有辦法，因此他在元月28日大陸國台辦宣佈會照顧滯留武漢同胞，元月29日武漢台協蕭會長宣佈在各單位協調下談判破裂，無法救回，但是國人紛紛罵大陸不放人下，經受困家屬請求，快速結束自己日本假期返回台北，加入救援。

他並提出八點聲明，一一回應外界爭議，但內容中對自己的親中身分，徐正文說，自己從來沒有用任何其他組織名義做什麼事，只以台北市家長會長協會、湖北武漢台胞返台救援會名義去協助。

1.我們是在元月29日雙方政府談判破裂之後，都沒有辦法下，才由我們民間組織自己救自己行動與其他組織沒有關係。

2.經我們調查出來有短期滯留同胞，之後建議老人小孩，出差，旅遊和探親和慢性疾病患者，快點送回家，也就陸委會所說優先返台人員，但是如果雙方政府加速每天二班或是一次四班，相隔一二天就可以把大家送回家。

3.有媒體報導說我優先安排自己家人和陸配在武漢返台名單，我聲明我的家人沒有在湖北，沒有坐包機返台。至於陸人返台，我想大多數是陸配，他們等六年拿到台灣身份，應該就是台灣人啦，至於拿到台灣核發居留證也有權利來台，何況帶著台灣籍小孩上飛機，總不能小孩可以上，大人不行。

4.第一批回來的人其中我想我對雙方政府只有提供我們找到需要返台503人員名單，建議權至於雙方那些人回來和挑選247人都不是我們後援會可以決定。

5.再說隔離區設置佈署，我想政府在元月25日蔡總統及陸委會說要救回我們同胞，我想政府應該就準備好，畢竟人數在數百人，應該是在預料中，反觀大家應該，真的少一點口水，少一點政治，快點救回自己同胞，所有相關單位都放下吧。

6.我們會把我們所知道剩下503的人和新增的返台人員名單及背景資料，在我們後援會微小力量，沒有政府充沛人力在最快時間完成，在下午完成並提供海基會轉給陸委會和武漢台協。希望政府快點接他們回家。

7.我始終用是台北市家長會長協會和湖北武漢台胞返台救援會名義去協助，從來沒有用任何其他組織名義做什麼事，再次告訴媒體大家及其他組織。我想台灣還是言論自由地方吧。

8.飛機問題，我想如果用華航帶回有病菌，大家也不一定敢坐，以後大家也會罵，如果國人同意，一次派四台華航飛機去接也行？至於哪裡飛機去接，在這時候應該不會重點。

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