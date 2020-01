川普發文「太糟了」！　歐巴馬心碎悼Kobe：不敢相信的一天！

▲布萊恩(右)在加州墜機。(圖/達志影像/美聯社)



記者董美琪/綜合報導

紫金傳奇布萊恩(Kobe Bryant)驚傳墜機身亡。據了解41歲的布萊恩搭乘直升機,在加州洛杉磯卡拉巴薩斯市,突然不明原因發生意外,詳細情形仍待進一步了解。不少美國媒體根據TMZ報導,說明布萊恩死訊。

據報導,機上共5人不幸喪生,他最大的13歲女兒Gigi也不幸身亡,布萊恩身後留下37歲太太以及3名孩子。據TMZ報導,Kobe傳與女兒本來計畫到Kobe創辦的籃球學校參加活動,在離學校在不遠處發生意外。

▲Kobe Bryant直升機墜毀。(圖/路透社)



美國總統川普隨即發文表示,籃球巨星Kobe Bryant以及其他3人據信在直升機墜機意外喪生,這消息太糟了。美國前總統歐巴馬也發文表示,Kobe是籃球場上的傳奇,失去孩子更是為人父母之痛,我和太太蜜雪兒在這無法置信的一天,向Kobe妻子Vanessa以及布萊恩一家人表達我們的愛與祈禱。

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news!

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day.