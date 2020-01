快訊／13歲女兒陪同去籃球學校！ NBA「小飛俠」布萊恩墜機亡

記者董美琪/綜合報導

NBA傳奇球星41歲布萊恩(Kobe Bryant)在加州驚傳墜機身亡。據了解布萊恩在加州搭直升機,於洛杉磯卡拉巴薩斯市不明原因發生意外,不少美國媒體根據TMZ報導,機上共5人不幸喪生,他最大的13歲女兒Gigi也不幸身亡,布萊恩身後留下37歲太太以及3名孩子。

▲布萊恩驚傳墜機身亡。(圖/達志影像/美聯社)



據Tmz報導指出,Kobe傳與女兒本來計畫到Kobe創辦的籃球學校參加活動,在離學校在不遠處發生意外。目前詳細失事原因仍待進一步了解。

▲Kobe Bryant墜機身亡。(圖/路透社)



▲布萊恩一家人。(圖/達志影像/美聯社)

#BREAKING : Kobe's daughter Gianna Maria was also on board the helicopter and died in the crash https://t.co/1n7U8bvqhI

Kobe Bryant’s 13-year-old daughter Gigi was also on the helicopter.



Here’s them in that recent viral video of him breaking down a game to her.