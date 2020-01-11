宋楚瑜終局之戰再挫敗　參選20年歷年得票數一次看

▲2020宋楚瑜開票之夜，宋楚瑜到場致詞。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

親民黨總統候選人宋楚瑜2000年到2020年6次總統大選，20年來5度參選，4次選總統，1次選副總統，而這次他的「終局之戰」再挫敗，根據中選會資料，目前約55萬票，而他11日晚間也與副手候選人余湘抵達競選總部發表感想，他和余湘和親民黨幹部都接受人民所做的決定，但他也說女兒告訴他，終局之戰有續集。

▲宋楚瑜歷年得票數。（圖／記者李帛窈 整理製表）

2000年 宋楚瑜466萬4932票

回顧宋楚瑜角逐總統大選的過往，2000年因爭取國民黨總統提名失利，與前總統李登輝與國民黨決裂後，便以無黨籍身份，與張昭雄（現為親民黨副主席）搭檔參選。

宋楚瑜初次參選總統，對決國民黨的連戰、蕭萬長，以及民進黨的陳水扁、呂秀蓮。當時宋楚瑜以旋風之姿席捲全台，原本領先，被看好可望贏得大選，但突如其來的興票案讓選情逆轉，最後以30多萬票差距敗給陳水扁。

2004年 「連宋配」643萬5614票

宋楚瑜落選後成立親民黨，2004年與國民黨盡釋前嫌，成立「國親聯盟」，與連戰搭檔「連宋配」參選，結果仍以2萬多票的些微差距輸給尋求連任的陳水扁，但帶領親民黨站穩立法院第三大黨地位。

2012年 宋楚瑜36萬9588票

宋楚瑜2012年搭檔林瑞雄，這是他第三次參加總統大選，第二度參選總統，對戰尋求連任的前總統馬英九（當時馬英九搭檔吳敦義參選），以及民進黨的蔡英文、蘇嘉全，最後僅得36萬多票，敗給馬英九。

2016年 宋楚瑜157萬6861票

2016年，宋楚瑜與徐欣瑩搭檔，第三度參選總統，第四度參與總統大選，挑戰國民黨的朱立倫、王如玄，以及民進黨的蔡英文、陳建仁，仍輸給蔡英文，但在國會選舉中，獲得三席不分區立委席次，包括李鴻鈞、陳怡潔、周陳秀霞，組成黨團參與協商。

另外，根據中選會規定，在政黨推薦方面，最近1次總統、副總統或立法委員選舉，其所推薦候選人得票數之和，達有效票總和5%以上的政黨可以提名候選人。因此，宋楚瑜在2016年選舉，也獲得2020年選舉提名總統的門票。

2020年 宋楚瑜再度挫敗

2020大選，宋楚瑜捲土重來，第四次角逐總統大位，第五次參與總統大選，搭檔有「廣告教母」封號的余湘參選，對戰民進黨的蔡英文、賴清德，以及國民黨的韓國瑜、張善政。根據目前中選會資料，宋楚瑜目前約55萬票。由於票數差距與藍綠候選人差距過大，宋楚瑜與余湘11日晚間8時抵達競選總部發表感想，他和余湘和親民黨幹部都接受人民所做的決定，但他也說女兒告訴他，終局之戰有續集。正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

▲2020宋楚瑜開票之夜，宋楚瑜到場致詞。（圖／記者周宸亘攝）