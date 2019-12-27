台灣之光！扯鈴至尊趙志翰太陽馬戲團西班牙站落幕　下一站前進卡達

▲扯鈴至尊趙志翰太陽馬戲團西班牙站落幕，下一站前進卡達。（圖／非常棒、太陽馬戲團官方網站提供，以下皆同，請勿任意翻攝以免侵權）



記者周姈姈／綜合報導

「扯」進卡達！扯鈴至尊趙志翰與太陽馬戲團在西班牙的巡演即將告一段落，即使過程艱辛，甚至還受傷，但趙志翰仍然不放棄，成功站上舞台帶來完美演出。趙志翰預計在2020年初返台，過完年後就會前往下一站卡達演出，繼續為觀眾帶來更精彩且專業的表演。

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▲趙志翰在太陽馬戲團最新劇碼中飾演足球球星梅西麵對抉擇的內心戲橋段。



趙志翰自小學一年級開始學扯鈴，至今已擁有20年的扯鈴經歷，滿手臂的擦傷就是每天苦練12小時的見證。趙志翰多次獲得世界級馬戲雜技邀約，也曾獲得無數獎項，因此被封為「扯鈴至尊」，經常在德國、莫斯科、日本和法國等地演出。

今年5月，受到太陽馬戲團第5次邀約之下，趙志翰飛往加拿大蒙特婁進行密集訓練，加入最新劇碼「Messi 10」（暫譯：梅西的足球生活）為期一年半的世界巡演。即使過程曾經受挫，甚至還受了傷，不過趙志翰越挫越勇，將自己最擅長的扯鈴與足球結合創意的編排表演，獲得導演和團員肯定，成功得到背後印有「Messi 10」的演出服，在舞台上飾演足球球星梅西面對抉擇的內心戲橋段。

▲雖然過程很辛苦，但趙志翰將最擅長的扯鈴和足球結合，獲得導演和團員的肯定。



另外，趙志翰還爭取到SPEED段落的角色，是整段用舞蹈和足球呈現足球比賽中速度感的段落。經過長達近半年的訓練、編排和調整之後，「Messi 10」已經在今年10月10日於西班牙巴塞隆納盛大開演，巡演即將告一段落，不過趙志翰繼續努力嘗試新的可能，預計在2020年過年後前往下一站卡達演出，讓人非常期待。

▲「Messi 10」完美落幕，趙志翰下一站前進卡達，繼續為觀眾帶來更精彩的演出。

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